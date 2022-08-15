Неизменной осталась цена на вермишель и ржаной хлеб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За последнюю неделю на Ямале зафиксирован спад цен на продукты питания. Об этом сообщается на сайте департамента экономики ЯНАО.

«За прошедшую неделю зафиксирована положительная тенденция к снижению цены на социально значимые продовольственные товары. За отчетный период наблюдается снижение цен на 18 наименований продуктов питания до 7,2%. Повысилась цена до 1,3% на 9 наименований», — сказано в документе. Также в департаменте добавили, что снижение цен обусловлено наступлением летнего сезона, стабилизацией курса рубля, снижением ключевой ставки ЦБ, саморегулированием бизнес процессов.

URA.RU проанализировало, в каком городе дешевле всего купить продукты первой необходимости, а в каком дороже. Так, жителям Ноябрьска покупки обойдутся дешевле всего в регионе. А вот самые высокие цены зафиксированы в Ямальском районе.

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Ранее URA.RU сообщало, что цены на продукты в ЯНАО снизились. Количество позиций товаров, цена на которые снизилась, перевесило количество подорожавших товаров.