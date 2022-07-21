Неизменной осталась цена на ржаной хлеб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За последнюю неделю на Ямале зафиксировано снижение цен на продукты первой необходимости. Об этом сообщается на сайте департамента экономики ЯНАО.

«Количество позиций товаров, цена на которые снизилась, привесило количество „подорожавших“ товаров. За отчетный период зафиксировано снижение цен на 15 наименований продуктов питания до 6,0%, в то время как повысилась цена на 1,5% на 13 наименований. Только на один товар цена осталась неизменной», — сказано в документе.

Агентство проанализировало, в каком городе дешевле всего купить продукты первой необходимости, а в каком дороже. Так, жителям Ноябрьска покупки обойдутся дешевле всего в регионе. А вот самые высокие цены зафиксированы в Ямальском районе.

Ранее URA.RU сообщало, что цена на бензин резко упала. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили очередное снижение цен на бензин, при том, что АИ-92 оказался дороже, чем АИ-95.

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