15 августа 2022

Окружная больница в Нижневартовске заработает следующим летом. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Больницу должны достроить до конца года, но работать учреждение начнет только летом 2023 Фото:

Главный долгострой ХМАО — окружную больницу в Нижневартовске — достроят до конца года, но пациентов она начнет принимать только следующим летом. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте строительства и ЖКХ и инсайдер в региональном правительстве.

«Срок сдачи в эксплуатацию центральной окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске согласно представленного подрядчиком ООО „Монолитстрой“ графиком производства работ — декабрь 2022 года», — сообщили URA.RU в строительном ведомстве. К этому моменту завершатся только строительные работы, а затем начнется процесс ввода объекта в эксплуатацию.

Источники агентства в региональном правительстве предполагают, что учреждение начнет работать только следующим летом. «Окончание строительства не означает, что учреждение сразу начнет работать. После окончания стройки больницы необходимо пройти все экспертизы и получить лицензии на ведение лечебной деятельности. С учетом данных процедур больница начнет работать ориентировочно летом 2023 года», — сообщил URA.RU инсайдер в окружном департаменте здравоохранения. Для подтверждения данной информации агентство направило ведомству официальный запрос, ответ на него ожидается

Ранее URA.RU рассказывало, что окружная больница в Нижневартовске снова подорожает. На этот раз дополнительное финансирование необходимо на закупку оставшегося медицинского оборудования, цены на которое выросли на фоне санкций.

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Главный долгострой ХМАО — окружную больницу в Нижневартовске — достроят до конца года, но пациентов она начнет принимать только следующим летом. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте строительства и ЖКХ и инсайдер в региональном правительстве. «Срок сдачи в эксплуатацию центральной окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске согласно представленного подрядчиком ООО „Монолитстрой“ графиком производства работ — декабрь 2022 года», — сообщили URA.RU в строительном ведомстве. К этому моменту завершатся только строительные работы, а затем начнется процесс ввода объекта в эксплуатацию. Источники агентства в региональном правительстве предполагают, что учреждение начнет работать только следующим летом. «Окончание строительства не означает, что учреждение сразу начнет работать. После окончания стройки больницы необходимо пройти все экспертизы и получить лицензии на ведение лечебной деятельности. С учетом данных процедур больница начнет работать ориентировочно летом 2023 года», — сообщил URA.RU инсайдер в окружном департаменте здравоохранения. Для подтверждения данной информации агентство направило ведомству официальный запрос, ответ на него ожидается Ранее URA.RU рассказывало, что окружная больница в Нижневартовске снова подорожает. На этот раз дополнительное финансирование необходимо на закупку оставшегося медицинского оборудования, цены на которое выросли на фоне санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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