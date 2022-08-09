Главный долгострой ХМАО вновь подорожает — из-за санкций

10 августа 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Стоимость объекта вырастет из-за цен на оборудование, которые поднялись на фоне санкций Фото: URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Главный долгострой ХМАО — окружная больница в Нижневартовске снова подорожает. На этот раз дополнительное финансирование необходимо на закупку оставшегося медицинского оборудования, цены на которое выросли на фоне санкций. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. «По строительству [окружной больницы в Нижневартовске] увеличение стоимости мы прогнозируем. Оно связано с поставками оборудования, в основном. Но таких решений на уровне правительства, мы еще пока не принимали», — сказал в разговоре корреспонденту URA.RU Ислаев. При этом большинство оборудования все-таки успели поставить на объект до взлета цен и сейчас его устанавливают. Однако в больнице не хватает ряда сложных медицинских приборов и инструментов. По словам Ислаева, сейчас идет корректировка проектной документации. О том же, сколько еще потребуется дополнительного финансирования, чиновники примут решение до конца августа. «Мы все понимаем, в каких условиях сейчас находимся. Там и замена оборудования, аналоги оборудования [нужно искать], все это приводит к увеличению стоимости. К сожалению, российского оборудования там не так много, ну и даже на него цены с начала года повысились, поэтому все это ведет к подорожанию», — добавил Ислаев. Ранее URA.RU рассказывало, что на завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги были нужны на подорожавшие стройматериалы. До этого власти региона также раскрыли, как санкции влияют на объект. Тогда речь также шла про оборудование, поставлять которое стало сложнее. Проблемы с логистикой и доставкой товаров и оборудования в Россию начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный долгострой ХМАО — окружная больница в Нижневартовске снова подорожает. На этот раз дополнительное финансирование необходимо на закупку оставшегося медицинского оборудования, цены на которое выросли на фоне санкций. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. «По строительству [окружной больницы в Нижневартовске] увеличение стоимости мы прогнозируем. Оно связано с поставками оборудования, в основном. Но таких решений на уровне правительства, мы еще пока не принимали», — сказал в разговоре корреспонденту URA.RU Ислаев. При этом большинство оборудования все-таки успели поставить на объект до взлета цен и сейчас его устанавливают. Однако в больнице не хватает ряда сложных медицинских приборов и инструментов. По словам Ислаева, сейчас идет корректировка проектной документации. О том же, сколько еще потребуется дополнительного финансирования, чиновники примут решение до конца августа. «Мы все понимаем, в каких условиях сейчас находимся. Там и замена оборудования, аналоги оборудования [нужно искать], все это приводит к увеличению стоимости. К сожалению, российского оборудования там не так много, ну и даже на него цены с начала года повысились, поэтому все это ведет к подорожанию», — добавил Ислаев. Ранее URA.RU рассказывало, что на завершение строительных работ в окружной больнице Нижневартовска выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги были нужны на подорожавшие стройматериалы. До этого власти региона также раскрыли, как санкции влияют на объект. Тогда речь также шла про оборудование, поставлять которое стало сложнее. Проблемы с логистикой и доставкой товаров и оборудования в Россию начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.