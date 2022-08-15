В ХМАО создают новый департамент с особыми правами на случай ЧС

Новый орган власти позволит решать оперативные задачи без лишних согласований Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В правительстве ХМАО создают департамент региональной безопасности, который будет наделен особыми полномочиями в случае масштабного ЧП. Департамент будет вести взаимодействие с МЧС, МВД и другими силовыми структурами. Создание нового госоргана подтвердили в правительстве ХМАО.

«Разрабатывается концепция создания департамента региональной безопасности. Новое подразделение регионального правительства может быть создано на базе департамента гражданской защиты населения с целью централизации всех функций, связанных с вопросами региональной безопасности на базе одного исполнительного органа автономного округа», — сообщили URA.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.

В ведении департамента региональной безопасности будут вопросы ГОиЧС, защиты населения и территории автономного округа от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. Также ведомство будет отвечать за профилактику правонарушений и общественной безопасности.

Источник URA.RU в региональном правительстве утверждает, что работа по созданию ведомства велась и раньше, но сейчас губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила ускорить этот процесс. «Лесные пожары показали, что межведомственное взаимодействие в случае подобных ЧС находится не на высшем уровне, ответственность размыта. Комаровой приходилось включаться в оперативную работу, а так быть не должно», — говорит инсайдер. В депсвязей Югры информацию инсайдеров агентства не комментируют, обещая детали сообщить поздней.

Но URA.RU выяснило, что под единое управление должны перейти КУ «Центроспас — Югория», БУ «База авиационной и наземной охраны лесов», КУ «Центр обработки вызовов», что позволит оперативно решать вопросы, связанные с безопасностью людей и территории округа, в том числе по тушению лесных пожаров. Также новое ведомство позволит решать оперативные задачи без лишних согласований. Ответственным за создание нового департамента назначен первый вице-губернатор Алексей Шипилов.

Другой собеседник агентства убежден, что новый департамент создается и на фоне введения нового губернаторского KPI. Ранее URA.RU сообщало, что теперь работу губернаторов будут оценивать и по тому, насколько хорошо в регионе выстроена работа по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.