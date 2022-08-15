Работу губернатора ХМАО оценят по новой методике правительства РФ

16 августа 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

С помощью новой правительственной методики оценят работу по тушению лесных пожаров всех глав регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Работу губернатора ХМАО по тушению лесных пожаров, как и деятельность других руководителей регионов в этом направлении, будут оценивать по новой методике. Информацию опубликовали на официальном сайте правительства РФ. URA.RU обсудило нововведение с экспертом окружного депнедра. «Сокращение площади лесных пожаров станет одним из критериев оценки работы губернаторов. Правительство утвердило методику расчета целевого показателя ежегодного сокращения площадей лесных пожаров, который будет использован при оценке деятельности губернаторов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в официальном сообщении на сайте правительства РФ.



В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры сообщили, что исходя из новой методики в правительстве поймут, улучшилась или ухудшилась ситуация с лесными пожарами в регионе в соотношении с противопожарными решениями губернатора. «Принята методика, для того, чтобы губернаторам соответствовать этим целевым показателям (на сокращение площади лесных пожаров — прим. URA.RU). В каждом субъекте должен быть определен свой перечень мероприятий, который нужно будет провести, чтобы достичь этого целевого показателя. К примеру, у нас парашютная служба сейчас 172 человека, а на мой взгляд, ее нужно увеличить до 250. Чтобы повысить оперативность обнаружения пожаров на малых площадях. Так как все пожары у нас в авиационной зоне», — прокомментировал корреспонденту агентства первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов. Методика, предложенная российским правительством, должна снизить площади лесных пожаров в регионах с учетом ежегодно меняющегося коэффициента горимости. Применять механизм планируют уже с этого года.



Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийского округа сворачивают спецоперацию по тушению лесных пожаров. В ближайшее время будет снят режим ЧС, а регион покинут спецсилы соседних регионов, в том числе Тюменской и Свердловской областей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работу губернатора ХМАО по тушению лесных пожаров, как и деятельность других руководителей регионов в этом направлении, будут оценивать по новой методике. Информацию опубликовали на официальном сайте правительства РФ. URA.RU обсудило нововведение с экспертом окружного депнедра. «Сокращение площади лесных пожаров станет одним из критериев оценки работы губернаторов. Правительство утвердило методику расчета целевого показателя ежегодного сокращения площадей лесных пожаров, который будет использован при оценке деятельности губернаторов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в официальном сообщении на сайте правительства РФ. В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры сообщили, что исходя из новой методики в правительстве поймут, улучшилась или ухудшилась ситуация с лесными пожарами в регионе в соотношении с противопожарными решениями губернатора. «Принята методика, для того, чтобы губернаторам соответствовать этим целевым показателям (на сокращение площади лесных пожаров — прим. URA.RU). В каждом субъекте должен быть определен свой перечень мероприятий, который нужно будет провести, чтобы достичь этого целевого показателя. К примеру, у нас парашютная служба сейчас 172 человека, а на мой взгляд, ее нужно увеличить до 250. Чтобы повысить оперативность обнаружения пожаров на малых площадях. Так как все пожары у нас в авиационной зоне», — прокомментировал корреспонденту агентства первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов. Методика, предложенная российским правительством, должна снизить площади лесных пожаров в регионах с учетом ежегодно меняющегося коэффициента горимости. Применять механизм планируют уже с этого года. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийского округа сворачивают спецоперацию по тушению лесных пожаров. В ближайшее время будет снят режим ЧС, а регион покинут спецсилы соседних регионов, в том числе Тюменской и Свердловской областей.