Зеленский пожаловался, что не тратит деньги Запада как хочет

16 августа 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Чтобы сохранить Украину нужны деньги, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может тратить финансовую помощь Запада на зарплаты военным. Об этом украинский лидер рассказал в интервью газете The Washington Post. «Деньги, которые нам дают наши партнеры, вы знаете, мы не можем тратить на жалованье военным. Во всем этом есть какой-то глобальный парадокс. Мне нужны деньги, чтобы не потерять свою страну. Но я не могу тратить эти деньги на жалованье военным», — сказал Зеленский. Страны Запада значительно увеличили финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, на данный момент Украина получила около 11 млрд долларов, пишет RT. Евросоюз также готовит новый пакет помощи Украине на 8 млрд евро, сообщает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может тратить финансовую помощь Запада на зарплаты военным. Об этом украинский лидер рассказал в интервью газете The Washington Post. «Деньги, которые нам дают наши партнеры, вы знаете, мы не можем тратить на жалованье военным. Во всем этом есть какой-то глобальный парадокс. Мне нужны деньги, чтобы не потерять свою страну. Но я не могу тратить эти деньги на жалованье военным», — сказал Зеленский. Страны Запада значительно увеличили финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, на данный момент Украина получила около 11 млрд долларов, пишет RT. Евросоюз также готовит новый пакет помощи Украине на 8 млрд евро, сообщает «Национальная служба новостей».