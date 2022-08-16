Зеленский пожаловался, что не тратит деньги Запада как хочет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Чтобы сохранить Украину нужны деньги, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может тратить финансовую помощь Запада на зарплаты военным. Об этом украинский лидер рассказал в интервью газете The Washington Post.

«Деньги, которые нам дают наши партнеры, вы знаете, мы не можем тратить на жалованье военным. Во всем этом есть какой-то глобальный парадокс. Мне нужны деньги, чтобы не потерять свою страну. Но я не могу тратить эти деньги на жалованье военным», — сказал Зеленский.

Страны Запада значительно увеличили финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, на данный момент Украина получила около 11 млрд долларов, пишет RT. Евросоюз также готовит новый пакет помощи Украине на 8 млрд евро, сообщает «Национальная служба новостей».

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может тратить финансовую помощь Запада на зарплаты военным. Об этом украинский лидер рассказал в интервью газете The Washington Post. «Деньги, которые нам дают наши партнеры, вы знаете, мы не можем тратить на жалованье военным. Во всем этом есть какой-то глобальный парадокс. Мне нужны деньги, чтобы не потерять свою страну. Но я не могу тратить эти деньги на жалованье военным», — сказал Зеленский. Страны Запада значительно увеличили финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По данным СМИ, на данный момент Украина получила около 11 млрд долларов, пишет RT. Евросоюз также готовит новый пакет помощи Украине на 8 млрд евро, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...