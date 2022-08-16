Курганцам стало проще поступить на службу в погрануправление ФСБ

В пограничную службу ФСБ России Курганской области разрешили идти на службу по контракту без высшего образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для службы по контракту в погрануправлении ФСБ курганцам больше не нужно иметь высшее образование или пройденную службу в армии. Соответствующую информацию URA.RU подтвердили в погрануправлении.

«Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям изменило условия набора на военной службу по контракту. Высшее образование и служба в армии теперь не обязательны. Набор молодых людей (и девушек) открыт для граждан от 18 до 34 лет в Курганскую область», — говорится в постах местных группах по поиску работы в соцсети «ВКонтакте».

В объявлениях указано, что год службы считается за полтора, таким образом после 13 лет службы курганец будет иметь право на военную пенсию, которая составляет в среднем 20 тысяч рублей. Также военнослужащим полагается выплата в размере 3 млн рублей по программе «военная ипотека», в том числе, есть возможность снять эту сумму наличными при выходе на пенсию.

Зарплата — от 45 тысяч рублей в зависимости от занимаемой воинской должности. Основной отпуск — от 50 до 60 суток в год, а также время на дорогу и бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно на любом виде общественного транспорта. Подлинность информации в объявлениях URA.RU подтвердили в погрануправлении, осуществляющем набор кандидатов на военную службу по контракту.

Ранее URA.RU писало, что в курганских районах и округах активно ищут военных на службу по контракту. Денежное довольствие составляет около 220 тысяч рублей.