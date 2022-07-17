В курганских округах ищут контрактников на службу за 220 тысяч

Курганцев приглашают на службу по контракту за 220 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрации районов и округов Курганской области активно ищут военных на службу по контракту. Соответствующую информацию публикуют в официальных группах администраций округов и районов в соцсети «ВКонтакте».

«Военные комиссариаты Курганской области проводят отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключения краткосрочных контрактов на военную службу от 6 месяцев до 1 года <…> Жизнь и здоровье военнослужащих застраховано государством», — опубликовал запись на личной странице глава Шатровского муниципального округа (МО) Леонид Рассохин. Как отмечает кандидат в депутаты думы Мишкинского МО Олег Андреенков на своей странице, денежное довольствие составит около 220 тысяч рублей.

Аналогичные посты с предложением службы по контракту опубликовали в официальных аккаунтах администрации следующих муниципалитетов: Мишкинский МО, Катайский район, Шадринского МО, Лебяжьевского МО, Далматовского района, Петуховского МО. Среди требований для кандидата указано: возраст — от 18 до 50 лет, наличие пройденной военной службы, отсутствие судимости за тяжкие преступления, категория годности — А, Б (Б1, Б2, Б3).

Ранее URA.RU писало, что в Кургане проводился набор военных по контракту прямо на улице. Пункт отбора граждан на военную службу был развернут в сквере зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века.