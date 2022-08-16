Политологи: Путин лично следит за главами регионов перед выборами

16 августа 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин особенно внимательно следит за работой врио губернаторов, считает Александр Асафов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рабочая встреча президента РФ со временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым показала, что Владимир Путин лично следит за деятельностью глав регионов, особенно тех, которым осенью предстоит пройти через выборы. Об этом в беседе с URA.RU рассказали политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов и директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Президент внимательно следит за жизнью регионов и встречается, бывает ни по одному разу, с губернаторами, и особенно внимание уделяет тем, кому предстоит пройти через выборы, кто недавно назначен. Например, это и Александр Соколов, Кировская область, и Михаил Евраев, Ярославская область, и вот соответственно Тамбовская область», — объяснил Александр Асафов. По словам политолога, президент положительно оценил работу врио губернатора Тамбовской области. «Президент оценил темпы роста, развития, обещал поддержать в насущных вопросах, которые есть, — по аварийному жилью, и по чистой воде. Как сказал Егоров, здесь необходима полная реновация системы водоснабжения, проект есть, но нужна федеральная помощь. Это и вопрос коммунальной техники, и помощи в области комплексного развития сельских территорий в том же самом федеральном проекте „Чистая вода“. Тамбову нужны 80 автобусов. Это тоже должна быть федеральная помощь. Егоров проблемы видит, потому что есть опыт. Все-таки его предыдущая должность — главный государственный жилинспектор РФ», — подчеркнул Асафов. Павел Данилин согласился с тем, что Владимир Путин доволен решением по назначению врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова. «Президент очень внимательно относится к теме врио, которых он назначил, и регулярно с ними проводит совещания, встречи. И сейчас мы видим по Тамбовской области, что глава государства доволен назначением, человек правильно видит проблемы и все делает для того, чтобы их решить. Президент отметил положительную динамику региона, что крайне важно в преддверии выборов, которые пройдут в сентябре, и пообещал помочь целому ряду вопросов, поставленных Егоровым — это и общественный транспорт, и коммунальная техника, и водоснабжение», — отметил он. Егоров был назначен на должность врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. Рабочая встреч с президентом России Владимиром Путиным прошла 16 августа. В ходе встречи глава государства пообещал поддержать жизненно важные для Тамбовской области программы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рабочая встреча президента РФ со временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым показала, что Владимир Путин лично следит за деятельностью глав регионов, особенно тех, которым осенью предстоит пройти через выборы. Об этом в беседе с URA.RU рассказали политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов и директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Президент внимательно следит за жизнью регионов и встречается, бывает ни по одному разу, с губернаторами, и особенно внимание уделяет тем, кому предстоит пройти через выборы, кто недавно назначен. Например, это и Александр Соколов, Кировская область, и Михаил Евраев, Ярославская область, и вот соответственно Тамбовская область», — объяснил Александр Асафов. По словам политолога, президент положительно оценил работу врио губернатора Тамбовской области. «Президент оценил темпы роста, развития, обещал поддержать в насущных вопросах, которые есть, — по аварийному жилью, и по чистой воде. Как сказал Егоров, здесь необходима полная реновация системы водоснабжения, проект есть, но нужна федеральная помощь. Это и вопрос коммунальной техники, и помощи в области комплексного развития сельских территорий в том же самом федеральном проекте „Чистая вода“. Тамбову нужны 80 автобусов. Это тоже должна быть федеральная помощь. Егоров проблемы видит, потому что есть опыт. Все-таки его предыдущая должность — главный государственный жилинспектор РФ», — подчеркнул Асафов. Павел Данилин согласился с тем, что Владимир Путин доволен решением по назначению врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова. «Президент очень внимательно относится к теме врио, которых он назначил, и регулярно с ними проводит совещания, встречи. И сейчас мы видим по Тамбовской области, что глава государства доволен назначением, человек правильно видит проблемы и все делает для того, чтобы их решить. Президент отметил положительную динамику региона, что крайне важно в преддверии выборов, которые пройдут в сентябре, и пообещал помочь целому ряду вопросов, поставленных Егоровым — это и общественный транспорт, и коммунальная техника, и водоснабжение», — отметил он. Егоров был назначен на должность врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. Рабочая встреч с президентом России Владимиром Путиным прошла 16 августа. В ходе встречи глава государства пообещал поддержать жизненно важные для Тамбовской области программы.