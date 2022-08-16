Путин пообещал помочь врио губернатора Тамбовской области

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин встретился с Максимом Егоровым Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым. В ходе встречи глава государства пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской области.

«Вы практически по всем важнейшим направлениям прошлись. Надо отметить, что работа по этим направлениям ведется весьма удовлетворительно: у вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Вы совершенно справедливо и правильно обращаете внимание на то, что нужно поддерживать внимание к вопросам рынка труда. Вы упомянули об этом, я для себя некоторые вещи пометил. Конечно, постараемся вам помочь», — передает сайт Кремля слова Путина.

Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. До этого он занимал пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым. В ходе встречи глава государства пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской области. «Вы практически по всем важнейшим направлениям прошлись. Надо отметить, что работа по этим направлениям ведется весьма удовлетворительно: у вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Вы совершенно справедливо и правильно обращаете внимание на то, что нужно поддерживать внимание к вопросам рынка труда. Вы упомянули об этом, я для себя некоторые вещи пометил. Конечно, постараемся вам помочь», — передает сайт Кремля слова Путина. Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. До этого он занимал пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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