Путин пообещал помочь врио губернатора Тамбовской области

16 августа 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с Максимом Егоровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым. В ходе встречи глава государства пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской области. «Вы практически по всем важнейшим направлениям прошлись. Надо отметить, что работа по этим направлениям ведется весьма удовлетворительно: у вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Вы совершенно справедливо и правильно обращаете внимание на то, что нужно поддерживать внимание к вопросам рынка труда. Вы упомянули об этом, я для себя некоторые вещи пометил. Конечно, постараемся вам помочь», — передает сайт Кремля слова Путина. Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. До этого он занимал пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым. В ходе встречи глава государства пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской области. «Вы практически по всем важнейшим направлениям прошлись. Надо отметить, что работа по этим направлениям ведется весьма удовлетворительно: у вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Вы совершенно справедливо и правильно обращаете внимание на то, что нужно поддерживать внимание к вопросам рынка труда. Вы упомянули об этом, я для себя некоторые вещи пометил. Конечно, постараемся вам помочь», — передает сайт Кремля слова Путина. Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. До этого он занимал пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.