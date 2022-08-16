Мужчину осудили за нападение на пермский ОМОН

17 августа 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам лишения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Рашида Атуова, члена банды Басаева и Хаттаба, осудили за нападение на пермский ОМОН. Информация о решении суда размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ. «29 марта 2000 года Атуов, состоя в банде численностью не менее 100 человек, а также под общим руководством Басаева и Хаттаба, совершил нападение на сотрудников ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района Чеченской Республики», — пишут в ведомстве. Во время нападения были убиты 26 сотрудников полиции и 6 военнослужащих. Мужчину признали виновным по статье 317 УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих». Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что еще одного участника банды судили за нападение на пермских омоновцев. Он был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием в колонии строгого режима.

Рашида Атуова, члена банды Басаева и Хаттаба, осудили за нападение на пермский ОМОН. Информация о решении суда размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ. «29 марта 2000 года Атуов, состоя в банде численностью не менее 100 человек, а также под общим руководством Басаева и Хаттаба, совершил нападение на сотрудников ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района Чеченской Республики», — пишут в ведомстве. Во время нападения были убиты 26 сотрудников полиции и 6 военнослужащих. Мужчину признали виновным по статье 317 УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих». Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что еще одного участника банды судили за нападение на пермских омоновцев. Он был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием в колонии строгого режима.