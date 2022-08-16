16 августа 2022

Мужчину осудили за нападение на пермский ОМОН

© Служба новостей «URA.RU»
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Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам лишения свободы Фото:

Рашида Атуова, члена банды Басаева и Хаттаба, осудили за нападение на пермский ОМОН. Информация о решении суда размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«29 марта 2000 года Атуов, состоя в банде численностью не менее 100 человек, а также под общим руководством Басаева и Хаттаба, совершил нападение на сотрудников ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района Чеченской Республики», — пишут в ведомстве. Во время нападения были убиты 26 сотрудников полиции и 6 военнослужащих.

Мужчину признали виновным по статье 317 УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих». Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что еще одного участника банды судили за нападение на пермских омоновцев. Он был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием в колонии строгого режима.

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Рашида Атуова, члена банды Басаева и Хаттаба, осудили за нападение на пермский ОМОН. Информация о решении суда размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ. «29 марта 2000 года Атуов, состоя в банде численностью не менее 100 человек, а также под общим руководством Басаева и Хаттаба, совершил нападение на сотрудников ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района Чеченской Республики», — пишут в ведомстве. Во время нападения были убиты 26 сотрудников полиции и 6 военнослужащих. Мужчину признали виновным по статье 317 УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих». Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что еще одного участника банды судили за нападение на пермских омоновцев. Он был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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