Рашида Атуова, члена банды Басаева и Хаттаба, осудили за нападение на пермский ОМОН. Информация о решении суда размещена на официальном сайте Следственного комитета РФ.
«29 марта 2000 года Атуов, состоя в банде численностью не менее 100 человек, а также под общим руководством Басаева и Хаттаба, совершил нападение на сотрудников ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района Чеченской Республики», — пишут в ведомстве. Во время нападения были убиты 26 сотрудников полиции и 6 военнослужащих.
Мужчину признали виновным по статье 317 УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих». Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее URA.RU писало, что еще одного участника банды судили за нападение на пермских омоновцев. Он был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием в колонии строгого режима.
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