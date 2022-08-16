Пенсионный фонд оставил вдову ветерана из ХМАО без выплат

17 августа 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Пенсионный фонд назначил выплаты только после обращения в прокуратуру Фото: Анна Майорова © URA.RU Пенсионный фонд оставил жену умершего ветерана боевых действий без ежемесячных выплат. Прокуратура обязала ПФР вернуть женщине начисление «ветеранских». Об этом говорится на официальном сайте надзорного ведомства. «Прокуратура города Радужный по поступившему обращению пенсионера провела проверку исполнения требований пенсионного законодательства. Установлено, что в марте 2022 года заявительница, являясь супругой умершего ветерана боевых действий, обратилась в ГУ-ОПФ РФ по ХМАО-Югре, с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной законом „О ветеранах“. Учреждением по результатам рассмотрения указанного заявления и приложенных к нему документов принято решение об отказе в назначении соответствующей выплаты. Не согласившись с решением территориального органа Пенсионного фонда РФ, заявительница обжаловала его в прокуратуру», — говорится в сообщении ведомства. Работники прокуратуры провели проверку и выяснили, что решение пенсионного фонда было принято вопреки требованиям законодательства. Прокурор города вынес иск о незаконности решения в суд, а суд обязал пенсионный фонд назначить женщине ежемесячную денежную выплату как члену семьи погибшего ветерана боевых действий. В прокуратуре уточнили, что контролируют исполнение решения суда. Ранее URA.RU сообщало, что в Лянторе возник скандал после того, как руководство управляющей компании «Уютный дом» выставило на публичное обозрение жителей дома коммунальные затраты ветерана Великой Отечественной войны Флоры Абиновой. Коммунальщики заявили, что уже несколько лет берут эти расходы на себя, но другие собственники подозревают УК в том, что эти убытки гасятся за их счет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионный фонд оставил жену умершего ветерана боевых действий без ежемесячных выплат. Прокуратура обязала ПФР вернуть женщине начисление «ветеранских». Об этом говорится на официальном сайте надзорного ведомства. «Прокуратура города Радужный по поступившему обращению пенсионера провела проверку исполнения требований пенсионного законодательства. Установлено, что в марте 2022 года заявительница, являясь супругой умершего ветерана боевых действий, обратилась в ГУ-ОПФ РФ по ХМАО-Югре, с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной законом „О ветеранах“. Учреждением по результатам рассмотрения указанного заявления и приложенных к нему документов принято решение об отказе в назначении соответствующей выплаты. Не согласившись с решением территориального органа Пенсионного фонда РФ, заявительница обжаловала его в прокуратуру», — говорится в сообщении ведомства. Работники прокуратуры провели проверку и выяснили, что решение пенсионного фонда было принято вопреки требованиям законодательства. Прокурор города вынес иск о незаконности решения в суд, а суд обязал пенсионный фонд назначить женщине ежемесячную денежную выплату как члену семьи погибшего ветерана боевых действий. В прокуратуре уточнили, что контролируют исполнение решения суда. Ранее URA.RU сообщало, что в Лянторе возник скандал после того, как руководство управляющей компании «Уютный дом» выставило на публичное обозрение жителей дома коммунальные затраты ветерана Великой Отечественной войны Флоры Абиновой. Коммунальщики заявили, что уже несколько лет берут эти расходы на себя, но другие собственники подозревают УК в том, что эти убытки гасятся за их счет.