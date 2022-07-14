В ХМАО возник скандал из-за оплаты услуг ЖКХ ветераном войны

15 июля 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

В УК насчитали ветерану ВОВ долг в 47 тысяч рублей хотя мэр освободил их от выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лянторе возник скандал после того, как руководство управляющей компании «Уютный дом» выставило на публичное обозрение жителей дома коммунальные затраты ветерана Великой Отечественной войны Флоры Абиновой. Коммунальщики заявили, что уже несколько лет берут эти расходы на себя, но другие собственники подозревают УК в том, что эти убытки гасятся за их счет. О сложной ситуации URA.RU рассказала дочь пенсионерки, Феруза Абинова. «У управляющей компании есть бумага от администрации [о льготе для ветеранов], но они почему-то начисляют ей долг. А потом выставляют этот долг на всеобщее обозрение, обозначив сумму в 47 тысяч рублей. Люди, естественно, начинают возмущаться из-за этого, не понимая, почему они должны платить за кого-то. И меня уже аферисткой назвали. Якобы нет такого закона, освобождающего от оплаты, поэтому должны все платить. И это старшая по подъезду говорит. Все жители такой скандал из-за этого устроили», — прокомментировала Абинова. Дочь ветерана Великой Отечественной войны опасается, что негативная реакция жителей дома может сказаться на здоровье ее мамы, которой исполнилось уже 93 года. Женщина предполагает, что управляющая компания опубличила эти данные ей в отместку. Поскольку Абинова-младшая указывает коммунальщикам на недостатки в управлении домом. Директор УК «Уютный дом» Милауша Михайлова заявила URA.RU, что не включает коммунальные затраты ветерана ВОВ в счета других жителей. А объявление повесили, чтобы разъяснить это жителям дома, у которых якобы начали появляться вопросы по этому поводу. «Жители приходят и говорят: вот у меня мама живет в Омске, она также ветеран труда, но все же оплачивает коммуналку. А почему вы с нас берете деньги за нашего ветерана, когда в других местах все сами оплачивают? И вот, чтобы каждому не объяснять, что за ветерана оплачивает УК, а не жители, мы разъяснили это все в объявлении. А ее дочь тут совсем не причем», — рассказала директор УК «Уютный дом» Милауша Михайлова. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ветеранам простили все долги по коммуналке. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой освободил участников Великой Отечественной войны также и от оплаты за услуги ЖКХ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Лянторе возник скандал после того, как руководство управляющей компании «Уютный дом» выставило на публичное обозрение жителей дома коммунальные затраты ветерана Великой Отечественной войны Флоры Абиновой. Коммунальщики заявили, что уже несколько лет берут эти расходы на себя, но другие собственники подозревают УК в том, что эти убытки гасятся за их счет. О сложной ситуации URA.RU рассказала дочь пенсионерки, Феруза Абинова. «У управляющей компании есть бумага от администрации [о льготе для ветеранов], но они почему-то начисляют ей долг. А потом выставляют этот долг на всеобщее обозрение, обозначив сумму в 47 тысяч рублей. Люди, естественно, начинают возмущаться из-за этого, не понимая, почему они должны платить за кого-то. И меня уже аферисткой назвали. Якобы нет такого закона, освобождающего от оплаты, поэтому должны все платить. И это старшая по подъезду говорит. Все жители такой скандал из-за этого устроили», — прокомментировала Абинова. Дочь ветерана Великой Отечественной войны опасается, что негативная реакция жителей дома может сказаться на здоровье ее мамы, которой исполнилось уже 93 года. Женщина предполагает, что управляющая компания опубличила эти данные ей в отместку. Поскольку Абинова-младшая указывает коммунальщикам на недостатки в управлении домом. Директор УК «Уютный дом» Милауша Михайлова заявила URA.RU, что не включает коммунальные затраты ветерана ВОВ в счета других жителей. А объявление повесили, чтобы разъяснить это жителям дома, у которых якобы начали появляться вопросы по этому поводу. «Жители приходят и говорят: вот у меня мама живет в Омске, она также ветеран труда, но все же оплачивает коммуналку. А почему вы с нас берете деньги за нашего ветерана, когда в других местах все сами оплачивают? И вот, чтобы каждому не объяснять, что за ветерана оплачивает УК, а не жители, мы разъяснили это все в объявлении. А ее дочь тут совсем не причем», — рассказала директор УК «Уютный дом» Милауша Михайлова. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ветеранам простили все долги по коммуналке. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой освободил участников Великой Отечественной войны также и от оплаты за услуги ЖКХ.