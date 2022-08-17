Дети из разрушенных городов ЛНР начнут учебный год вовремя

Учеников школ, которые не успеют восстановить, будут развозить на автобусах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на сложности, все дети на территории Луганской народной республики отправятся в школы 1 сентября. В городах, где учебные учреждения не успеют восстановить к началу учебного года, школьников будут развозить на автобусах, сообщил в беседе с корреспондентом URA.RU министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

«Самые большие сложности у нас в городах, которые наиболее сильно пострадали. Это Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попаснинский район. Там пока невозможен запуск всех школ, поэтому дети будут учиться в соседних населенных пунктах. Здесь мы скорее всего пустим школьные автобусы, благо скоро планируется поставка большой партии автотранспорта», — рассказал он.

По его словам, все учебные учреждения на освобожденной территории будут обеспечены образовательными материалами, соответствующими российским стандартам. Однако нехватка учителей по-прежнему серьезно ощущается.

«Конечно, у нас довольно серьезная нехватка учителей начальных классов и преподавателей-предметников. Россия нам очень помогает, каждая школа закреплена за субъектом [Российской Федерации], который отвечает за ремонт. Добровольцы из России едут работать учителями. Не скажу, что тысячами, но люди с интересом рассматривают такую возможность», — уточнил министр.

Несмотря на вызовы времени, развитие системы образования ЛНР будет продолжено. «Надо сказать, что ЛНР удалось сохранить советскую систему образования, которая настроена под потребности местной промышленности и географически распределена по республике. Российская Федерация просто должна ее поддержать и вывести на новый этап развития. Наша большая первоочередная задача — дотянуться до уровня российского образования. А в дальнейшем — опередить другие регионы [России]», — поделился собеседник.

Территория ЛНР была полностью освобождена в июле 2022 года. Сейчас на территории республики идет восстановление пострадавших зданий и инфраструктуры силами российских строителей из разных регионов страны.