РФ готовится обновить власть на освобожденных территориях Украины

Российские чиновники будут назначены в Донбасс и на освобожденные территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские власти готовят несколько новых кадровых назначений в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщают журналисты Юрий Подоляка и Владимир Соловьев, а также telegram-канал Mash.

«По моим данным, в правительстве Херсонской и Запорожской областей планируются новые назначения. Первым заместителем главы области по безопасности будет назначен Алексей Катериничев. Выходец из ФСБ и поэтому имеет огромный опыт в сфере безопасности. Заместителем председателя правительства — министром промышленности Херсонской области станет молодой управленец Семен Машкауцан. Министром финансов в правительстве Херсонской области станет Евгений Немтинов. Заместителем председателя совета министров Запорожской области по социальным вопросам — Алексей Лысов. Председателем избирательной комиссии Запорожской области избрана Галина Катющенко. Заместителем министра труда и социальной политики станет Евгений Маркелов», — сообщает Подоляка в своем telegram-канале.

По информации журналиста Владимира Соловьева, председателем совета министров администрации Херсона станет мэр Краснодара Андрей Алексеенко. По информации Mash, новые назначения также будут в республиках Донбасса. Так, первым заместителем министра экономического развития ДНР станет Владимир Зверков, который ранее занимал аналогичную должность в российском правительстве. Советником председателя правительства по вопросам экономики станет Рустам Мингазов. Он ранее работал в Минпромторге РФ. Директором фонда развития промышленности ДНР станет Сергей Власов, который ранее работал в местном минпромторге. Пресс-секретарем правительства республики будет Мина Ахвердиева, она ранее работала в Северо-Кавказском федеральном университете. Заместителем руководителя аппарата правительства станет Вадим Елизаров, который ранее защищал права предпринимателей в ЯНАО. Вторым заместителем будет Денис Пектун, ранее работавший в Минпромторге РФ. Также в правительство ДНР войдет Татьяна Шевцова, которая ранее работала в минэнерго Ставропольского края.

В ЛНР ожидается четыре перестановки. Министром топлива, энергетики и угольной промышленности станет Константин Завизенов, ранее занимавший должность директора по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт». Министром промышленности и торговли будет Тимур Саматов, который ранее работал в аналогичном ведомстве в Татарстане. Руководителем антимонопольного комитета станет Руслан Джалюков, ранее работавший в антимонопольной службе Московской области. Замминистра образования и науки будет Евгений Мирошничекно, ранее работавший в Кубанском государственном университете.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT.