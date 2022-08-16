В Кургане уволили директора колледжа

17 августа 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Владимир Букарев не дождался предложения о продлении контракта на должности директора КТК Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Владимир Букарев уволился с должности директор Курганского технологического колледжа (КТК) по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, приближенный к сфере образования региона. Букарев информацию подтвердил. «У меня закончился контракт. Предложение о продлении контракта не поступило, я уволился. Сейчас рассматриваю несколько предложений о новом месте работы в сфере образования или производства. Я регион свой люблю и планирую остаться в Курганской области», — сказал Владимир Букарев. На момент написания материала, на сайте КТК директором числится Букарев. Он руководил Курганским технологическим колледжем им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова с 2016 года. URA.RU направило в департамент запрос с просьбой прокомментировать информацию, ответ пока не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Кургане заговорили об увольнении директора колледжа. Букарев тогда сообщил, что срок его контракта истек, но он работает по допсоглашению, которое заключено на месяц. Увольняться он не планировал.

Владимир Букарев уволился с должности директор Курганского технологического колледжа (КТК) по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, приближенный к сфере образования региона. Букарев информацию подтвердил. «У меня закончился контракт. Предложение о продлении контракта не поступило, я уволился. Сейчас рассматриваю несколько предложений о новом месте работы в сфере образования или производства. Я регион свой люблю и планирую остаться в Курганской области», — сказал Владимир Букарев. На момент написания материала, на сайте КТК директором числится Букарев. Он руководил Курганским технологическим колледжем им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова с 2016 года. URA.RU направило в департамент запрос с просьбой прокомментировать информацию, ответ пока не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Кургане заговорили об увольнении директора колледжа. Букарев тогда сообщил, что срок его контракта истек, но он работает по допсоглашению, которое заключено на месяц. Увольняться он не планировал.