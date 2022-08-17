17 августа 2022

«Магнит» начнет продавать просроченные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнит 25 марта. Тюмень, магнит, цены на продукты, полки магазина, магнит 24, продукты на полках, продукты в магазине
«Магнит» планирует продавать просрочку производителям удобрений и корма Фото:

Сеть магазинов «Магнит» начнет продавать просроченные продукты питания, чтобы снизить объем отходов. Часть таких товаров будет отправляться на переработку, а другая часть продаваться контрагентам.

«Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнеры и заключаются договоры», — говорится в документах «Магнита», сообщают «Известия». В компании уточнили, что просроченные продукты будут продаваться компаниям, производящим корма и удобрения.

В планах «Магнита» вдвое сократить объем отходов к 2025 году. Однако сейчас продажа просроченных продуктов запрещена законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Потому, добавил он, ритейлерам придется предварительно проводить экспертизу, чтобы подтвердить безопасность этих товаров.

В мае власти РФ предложили отправлять просроченные продукты из магазинов на производство корма для животных, передает телеканал 360. В конце 2021 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила перерабатывать органические отходы торговых сетей и ресторанов в удобрения, напоминает RT.

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Сеть магазинов «Магнит» начнет продавать просроченные продукты питания, чтобы снизить объем отходов. Часть таких товаров будет отправляться на переработку, а другая часть продаваться контрагентам. «Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнеры и заключаются договоры», — говорится в документах «Магнита», сообщают «Известия». В компании уточнили, что просроченные продукты будут продаваться компаниям, производящим корма и удобрения. В планах «Магнита» вдвое сократить объем отходов к 2025 году. Однако сейчас продажа просроченных продуктов запрещена законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Потому, добавил он, ритейлерам придется предварительно проводить экспертизу, чтобы подтвердить безопасность этих товаров. В мае власти РФ предложили отправлять просроченные продукты из магазинов на производство корма для животных, передает телеканал 360. В конце 2021 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила перерабатывать органические отходы торговых сетей и ресторанов в удобрения, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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