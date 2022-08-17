«Магнит» начнет продавать просроченные продукты

18 августа 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

«Магнит» планирует продавать просрочку производителям удобрений и корма Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сеть магазинов «Магнит» начнет продавать просроченные продукты питания, чтобы снизить объем отходов. Часть таких товаров будет отправляться на переработку, а другая часть продаваться контрагентам. «Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнеры и заключаются договоры», — говорится в документах «Магнита», сообщают «Известия». В компании уточнили, что просроченные продукты будут продаваться компаниям, производящим корма и удобрения. В планах «Магнита» вдвое сократить объем отходов к 2025 году. Однако сейчас продажа просроченных продуктов запрещена законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Потому, добавил он, ритейлерам придется предварительно проводить экспертизу, чтобы подтвердить безопасность этих товаров. В мае власти РФ предложили отправлять просроченные продукты из магазинов на производство корма для животных, передает телеканал 360. В конце 2021 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила перерабатывать органические отходы торговых сетей и ресторанов в удобрения, напоминает RT.

Сеть магазинов «Магнит» начнет продавать просроченные продукты питания, чтобы снизить объем отходов. Часть таких товаров будет отправляться на переработку, а другая часть продаваться контрагентам. «Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнеры и заключаются договоры», — говорится в документах «Магнита», сообщают «Известия». В компании уточнили, что просроченные продукты будут продаваться компаниям, производящим корма и удобрения. В планах «Магнита» вдвое сократить объем отходов к 2025 году. Однако сейчас продажа просроченных продуктов запрещена законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Потому, добавил он, ритейлерам придется предварительно проводить экспертизу, чтобы подтвердить безопасность этих товаров. В мае власти РФ предложили отправлять просроченные продукты из магазинов на производство корма для животных, передает телеканал 360. В конце 2021 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила перерабатывать органические отходы торговых сетей и ресторанов в удобрения, напоминает RT.