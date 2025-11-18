Мема считает, что у Зеленского отсутствует четкая стратегия завершения конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стремится спровоцировать начало Третьей мировой войны. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Зеленский использует все свои карты, в том числе провоцирует прямую конфронтацию между НАТО и Россией», — написал Мема в соцсети Х. Он считает, что у Зеленского отсутствует четкая стратегия завершения конфликта.

По мнению финского политика, если произойдет прямая конфронтация между НАТО и Россией, поддержка Украины со стороны альянса прекратится. Мема выдвигает конкретные требования к украинскому руководству. Он считает, что Зеленский должен отменить законы, которые запрещают вести мирные переговоры с Россией и осознать, что Украина не может стать частью НАТО.

