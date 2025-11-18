В Финляндии паника из-за действий Зеленского
Мема считает, что у Зеленского отсутствует четкая стратегия завершения конфликта
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский стремится спровоцировать начало Третьей мировой войны. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Зеленский использует все свои карты, в том числе провоцирует прямую конфронтацию между НАТО и Россией», — написал Мема в соцсети Х. Он считает, что у Зеленского отсутствует четкая стратегия завершения конфликта.
По мнению финского политика, если произойдет прямая конфронтация между НАТО и Россией, поддержка Украины со стороны альянса прекратится. Мема выдвигает конкретные требования к украинскому руководству. Он считает, что Зеленский должен отменить законы, которые запрещают вести мирные переговоры с Россией и осознать, что Украина не может стать частью НАТО.
Ранее в интервью украинскому каналу руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил наличие угрозы сокращения финансовой поддержки Киева со стороны западных стран. По его словам, причиной этого могут стать масштабные коррупционные скандалы, охватившие украинскую власть, в том числе связанные с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича.
