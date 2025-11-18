Близняшки, представлявшие Германию на «Евровидении», покончили с собой в один день: что о них известно

Трагическая смерть легендарных близнецов Кесслер Фото: Harald Bischoff/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Знаменитые немецкие близнецы Алиса и Эллен Кесслер ушли из жизни в возрасте 89 лет. Согласно информации, опубликованной изданием BILD, легендарные артистки добровольно ушли из жизни вместе в своем доме в Грюнвальде под Мюнхеном.

Неразлучные при жизни, сестры остались верны друг другу и в смерти. В апреле 2024 года близнецы рассказали BILD о своем желании быть похороненными в одной урне вместе с прахом их любимой матери Эльзы и собаки Йелло, что было указано в их завещании. Подробнее — в материале URA.RU.

Обстоятельства смерти

Согласно информации, опубликованной изданием BILD, легендарные артистки скончались в Грюнвальде под Мюнхеном, самостоятельно приняв решение уйти из жизни вместе. Около полудня патрульная машина выехала к дому знаменитых близнецов, где сотрудники спецподразделения К12 подтвердили смерть сестер и исключили возможность убийства.

BILD обычно не публикует информацию о самоубийствах, чтобы избежать эффекта подражания, но в данном случае сделал исключение, учитывая исключительный статус знаменитых близнецов, которые на протяжении поколений пленяли сердца всей Германии.

Биография Алисы Кесслер

Алиса Кесслер, урожденная Каесслер, родилась 20 августа 1936 года в Нерхау (Саксония). С шести лет вместе с сестрой занималась в хореографической школе, а в 1947 году они выступали в Детском балете Лейпцигской оперы. В 1952 году семья бежала из ГДР в ФРГ, где сестры начали выступать в ревю «Палладиум» в Дюссельдорфе.

В 1955 году продюсер Пьер-Луи Герен пригласил сестер в знаменитое парижское варьете «Лидо». В 1959 году близнецы представили Германию на «Евровидении», заняв 8-е место. Алиса была замужем за Марселем Омоном. За свою карьеру она получила «Золотую Розу» в Монтрё, Федеральный крест за заслуги и премию «Capo Circe».

Биография Эллен Кесслер

Эллен Кесслер, как и ее сестра-близнец, родилась 20 августа 1936 года в Нерхау. Вместе с Алисой прошла путь от детской балетной школы до мирового признания. После переезда в ФРГ в 1952 году они сформировали легендарный дуэт «Кесслер-близнецы», покоривший европейскую сцену.

Эллен была замужем за известными итальянскими актерами Энрико Марией Салерно и Умберто Орсини. В 1962-1986 годы сестры постоянно жили в Италии, где вели популярные телешоу. Как и Алиса, Эллен была удостоена «Золотой Розы», Федерального креста за заслуги и премии «Capo Circe».

Творческое наследие и награды

Алиса и Эллен Кесслер выступали на сцене более 60 лет, деля сцену с такими артистами, как Фрэнк Синатра, Фред Астер и Гарри Белафонте. Они записали 17 альбомов песен, снялись в numerous фильмах, включая «Граф Люксембург» (1957), «Марица» (1958) и «Вторженцы» (1961).