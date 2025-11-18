Логотип РИА URA.RU
Россияне выбрали лучших актеров и актрис России

ВЦИОМ: Сергей Безруков и Сергей Бурунов стали лучшими актерами 2025 года
18 ноября 2025 в 12:50
Самыми лучшими российскими актерами по версии зрителей в 2025 году являются Сергей Безруков, Сергей Бурунов и Юрий Борисов, а актрисами — Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. Это следует из опроса ВЦИОМ. 

«В 2025 г. в лидеры вырвался Сергей Безруков (15% от давших содержательный ответ, +6 п.п. за год), оказавшись плечом к плечу со звездой комедийных проектов Сергеем Буруновым (14%). Прорывом года можно с уверенностью назвать Юрия Борисова <...> (10% против 1-3% в 2022-2024 гг.)», — отмечается в telegram-канале ВЦИОМ . На четвертом месте режиссер и актер Никита Михалков (8%), а за ним идут Владимир Машков и Константин Хабенский (7%), Иван Янковский (5%), Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов (3%). 

Мария Аронова Светлана Ходченкова и Анна Пересильд набрали по 7% от голосовавших, которые взвешенно объяснили свой выбор, и стали лучшими актрисами уходящего года. После них в списке идут Елизавета Боярская (5%), Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук (4%).

