Россияне выбрали лучших актеров и актрис России

Безруков стал лучшим актером уходящего года по версии зрителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самыми лучшими российскими актерами по версии зрителей в 2025 году являются Сергей Безруков, Сергей Бурунов и Юрий Борисов, а актрисами — Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. Это следует из опроса ВЦИОМ.

«В 2025 г. в лидеры вырвался Сергей Безруков (15% от давших содержательный ответ, +6 п.п. за год), оказавшись плечом к плечу со звездой комедийных проектов Сергеем Буруновым (14%). Прорывом года можно с уверенностью назвать Юрия Борисова <...> (10% против 1-3% в 2022-2024 гг.)», — отмечается в telegram-канале ВЦИОМ . На четвертом месте режиссер и актер Никита Михалков (8%), а за ним идут Владимир Машков и Константин Хабенский (7%), Иван Янковский (5%), Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов (3%).