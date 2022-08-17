17 августа 2022

Ополченцы готовят в Запорожье армию добровольцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
В Запорожье появится освободительная армия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области ополченцы готовят армию добровольцев для освобождения территории от украинских националистов. Об этом сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — цитируют Новикова РИА «Новости».

Основным центром формирования стал отряд «Троя», куда набирают мужчин, способных на поступки, заявил он. Новиков отметил, что к ним могут вступить не только жителя Запорожья, но пока у них есть сложности с перемещением. «Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще», — высказался он.

Российские военные освободили большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл основными целями демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса. Власти Запорожья заявляли о планах провести референдум для вхождения региона в состав РФ, передает «Национальная служба новостей». В регионе уже начали использовать российское законодательство, пишет RT.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Запорожской области ополченцы готовят армию добровольцев для освобождения территории от украинских националистов. Об этом сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». «Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — цитируют Новикова РИА «Новости». Основным центром формирования стал отряд «Троя», куда набирают мужчин, способных на поступки, заявил он. Новиков отметил, что к ним могут вступить не только жителя Запорожья, но пока у них есть сложности с перемещением. «Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще», — высказался он. Российские военные освободили большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл основными целями демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса. Власти Запорожья заявляли о планах провести референдум для вхождения региона в состав РФ, передает «Национальная служба новостей». В регионе уже начали использовать российское законодательство, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...