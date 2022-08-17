Ополченцы готовят в Запорожье армию добровольцев

18 августа 2022 в 08:31 Размер текста - 17 +

В Запорожье появится освободительная армия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области ополченцы готовят армию добровольцев для освобождения территории от украинских националистов. Об этом сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». «Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — цитируют Новикова РИА «Новости». Основным центром формирования стал отряд «Троя», куда набирают мужчин, способных на поступки, заявил он. Новиков отметил, что к ним могут вступить не только жителя Запорожья, но пока у них есть сложности с перемещением. «Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще», — высказался он. Российские военные освободили большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл основными целями демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса. Власти Запорожья заявляли о планах провести референдум для вхождения региона в состав РФ, передает «Национальная служба новостей». В регионе уже начали использовать российское законодательство, пишет RT.

В Запорожской области ополченцы готовят армию добровольцев для освобождения территории от украинских националистов. Об этом сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». «Что идет набор и формирование — это никто не скрывает. Да, мы формируем сейчас освободительную армию, именно добровольческую, для освобождения Запорожского края», — цитируют Новикова РИА «Новости». Основным центром формирования стал отряд «Троя», куда набирают мужчин, способных на поступки, заявил он. Новиков отметил, что к ним могут вступить не только жителя Запорожья, но пока у них есть сложности с перемещением. «Да, очень много ребят с Запорожья. Еще было бы больше, если бы не некоторые трудности с перемещением, потому что очень многие находятся на той территории еще», — высказался он. Российские военные освободили большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл основными целями демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса. Власти Запорожья заявляли о планах провести референдум для вхождения региона в состав РФ, передает «Национальная служба новостей». В регионе уже начали использовать российское законодательство, пишет RT.