Политолог перечислил сценарии, при которых США могут вмешаться в ситуацию на Украине Фото: The White House

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США могут вмешаться в конфликт России и Украины и ввести войска, если российская армия одержит крупную победу. Такое мнение высказал профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs.

«Более вероятен сценарий вмешательства США, если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу. В этом случае, учитывая глубокую приверженность администрации Байдена предотвращению такого исхода, Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях», — написал Миршаймер в материале для Foreign Affairs.

По его словам, в США могут подумать, что на карту поставлено доверие к их стране. Украина в случае отчаяния может начать атаковать Россию в надежде на то, что эскалация сподвигнет Вашингтон прийти на помощь, отметил Миршаймер. Эксперт считает, что США также могут задуматься над вводом войск, если столкновение РФ и Украины затянется и не разрешится в течение полугода. Также США могут оказаться втянуты в конфликт, не планируя этого, отметил он. Такое может произойти из-за непредвиденного события.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США отправляют Украине деньги и оружие, а также поддерживают власти Киева. Ранее The American Conservative написал, что продолжающийся конфликт угрожает США из-за возможности эскалации и расширения зоны боевых действий. Издание отметило, что в таком случае США окажутся втянуты в военную ловушку. США стоит содействовать переговорам и мирному решению ситуации, а не поставлять военную помощь Украине, цитирует RT заявление члена палаты представителей США от республиканской партии Пола Госара. Америка превращает Украину в колонию, передает телеканал 360 слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.