TAC: США попадут в ловушку из-за желания Киева вернуть Крым

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Несанкционированное шествие оппозиции у кинотеатра Россия. Курган, нашивка, флаг сша
США могут оказаться втянуты в конфликт РФ и Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США не заинтересованы в возвращении утраченных украинских территорий, поэтому Вашингтон может попасть в военную ловушку, пишет американский журнал The American Conservative.

«Хотя такая политика может быть желательной для Киева, продолжающийся конфликт представляет собой угрозу для Америки с возможностью эскалации и расширение, пересекающее границы НАТО и заманивающее в ловушку США», — пишет The American Conservative. США заинтересованы в том, чтобы отстоять суверенитет и независимость Украины, а не в возврате земель, подконтрольных РФ. Речи о территориях, утраченных Украиной в 2014 году, тем более не идет, отмечает издание.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, а также оказывают ей финансовую поддержку. В НАТО заявляли, что не намерены напрямую вмешиваться в конфликт, чтобы боевые действия не вышли за пределы Украины. Также в альянсе допускают, что столкновение Москвы и Киева может завершиться потерей части украинских территорий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах вернуть Крым, который с 2014 года входит в состав РФ, пишет RT.

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США не заинтересованы в возвращении утраченных украинских территорий, поэтому Вашингтон может попасть в военную ловушку, пишет американский журнал The American Conservative. «Хотя такая политика может быть желательной для Киева, продолжающийся конфликт представляет собой угрозу для Америки с возможностью эскалации и расширение, пересекающее границы НАТО и заманивающее в ловушку США», — пишет The American Conservative. США заинтересованы в том, чтобы отстоять суверенитет и независимость Украины, а не в возврате земель, подконтрольных РФ. Речи о территориях, утраченных Украиной в 2014 году, тем более не идет, отмечает издание. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, а также оказывают ей финансовую поддержку. В НАТО заявляли, что не намерены напрямую вмешиваться в конфликт, чтобы боевые действия не вышли за пределы Украины. Также в альянсе допускают, что столкновение Москвы и Киева может завершиться потерей части украинских территорий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах вернуть Крым, который с 2014 года входит в состав РФ, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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