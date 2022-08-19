TAC: США попадут в ловушку из-за желания Киева вернуть Крым

США могут оказаться втянуты в конфликт РФ и Украины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США не заинтересованы в возвращении утраченных украинских территорий, поэтому Вашингтон может попасть в военную ловушку, пишет американский журнал The American Conservative.

«Хотя такая политика может быть желательной для Киева, продолжающийся конфликт представляет собой угрозу для Америки с возможностью эскалации и расширение, пересекающее границы НАТО и заманивающее в ловушку США», — пишет The American Conservative. США заинтересованы в том, чтобы отстоять суверенитет и независимость Украины, а не в возврате земель, подконтрольных РФ. Речи о территориях, утраченных Украиной в 2014 году, тем более не идет, отмечает издание.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, а также оказывают ей финансовую поддержку. В НАТО заявляли, что не намерены напрямую вмешиваться в конфликт, чтобы боевые действия не вышли за пределы Украины. Также в альянсе допускают, что столкновение Москвы и Киева может завершиться потерей части украинских территорий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах вернуть Крым, который с 2014 года входит в состав РФ, пишет RT.