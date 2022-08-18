Сенатор из ХМАО назвал дочь предателем из-за критики спецоперации

Телефон сенатора сегодня разрывается Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал в telegram-канале.

«В СМИ, признанными иноагентами, вышли интервью с моей старшей дочерью от первого брака Дианой. Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем. Но, к сожалению, моя дочь хочет лишь хайпануть на такой серьезной теме, поэтому и обратилась в СМИ, рассказав о своей позиции, не забыв упомянуть, что она — дочь сенатора. Так сложилось, что я не воспитываю Диану с трех лет. Сейчас ей 25 лет. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске, откуда родом, в связи с попытками суицида. С ней сложно общаться», — пишет Исаков.

Сенатор также уточнил, что в апреле его дочь принимала участие в акции против спецоперации. Уговоры отца не делать этого не возымели никакого результата. «Три года она говорила, что является представительницей ЛГБТ, стриглась налысо, одевалась, как мальчик, потом стала встречаться с мужчиной и решила, что она все-таки девочка. У Дианы нет образования, она закончила школу и не захотела учиться дальше. Она не работала ни дня, просила у меня деньги на свое обеспечение», — откровенно написал сенатор. Также он добавил, что с момента, как узнал, что у дочери антироссийская позиция, они прекратили всяческое общение.

Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.