Bloomberg: Лиз Трасс собирается вызвать Путина на разговор

Глава МИД Британии, главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс подтвердила свое намерение лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Трасс заявила во время дебатов о лидерах в прошлом месяце, что она готова встретиться с Путиным лично. Ее офис в пятницу заявил, что поддерживает эти комментарии после того, как президент Индонезии Джоко Видодо впервые подтвердил, что и Путин, и председатель Китая Си Цзиньпин планировали посетить встречу на Бали», — говорится в статье.
Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова вызвать Путина на разговор, если ее изберут премьер-министром Великобритании, передает RT. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Великобритания не может похвастаться дипломатической сдержанностью.
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