Bloomberg: Лиз Трасс собирается вызвать Путина на разговор

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Глава МИД Британии хочет лично встретиться с Владимиром Путиным Фото:

Глава МИД Британии, главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс подтвердила свое намерение лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Трасс заявила во время дебатов о лидерах в прошлом месяце, что она готова встретиться с Путиным лично. Ее офис в пятницу заявил, что поддерживает эти комментарии после того, как президент Индонезии Джоко Видодо впервые подтвердил, что и Путин, и председатель Китая Си Цзиньпин планировали посетить встречу на Бали», — говорится в статье.

Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова вызвать Путина на разговор, если ее изберут премьер-министром Великобритании, передает RT. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Великобритания не может похвастаться дипломатической сдержанностью.

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Глава МИД Британии, главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс подтвердила свое намерение лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Трасс заявила во время дебатов о лидерах в прошлом месяце, что она готова встретиться с Путиным лично. Ее офис в пятницу заявил, что поддерживает эти комментарии после того, как президент Индонезии Джоко Видодо впервые подтвердил, что и Путин, и председатель Китая Си Цзиньпин планировали посетить встречу на Бали», — говорится в статье. Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова вызвать Путина на разговор, если ее изберут премьер-министром Великобритании, передает RT. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Великобритания не может похвастаться дипломатической сдержанностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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