В Кремле ответили Лиз Трасс, вызвавшей Путина «на разговор»

Встреча России и Великобритании в рамках G20 пока не прорабатывалась, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Великобритания не может похвастаться дипломатической сдержанностью. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы британского МИДа Лиз Трасс, вызвавшей «на разговор» президента России Владимира Путина.

«Российская сторона участвует в G20, у нас есть приглашение, будут приниматься решения о целесообразности двусторонней встречи, но встреча не прорабатывалась. Лондон не может похвастаться дипломатической сдержанностью, это их проблемы», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова «вызвать Путина на разговор», если ее изберут премьер-министром Великобритании, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла такое поведение Трасс.