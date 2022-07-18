В Кремле ответили Лиз Трасс, вызвавшей Путина «на разговор»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Встреча России и Великобритании в рамках G20 пока не прорабатывалась, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Великобритания не может похвастаться дипломатической сдержанностью. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы британского МИДа Лиз Трасс, вызвавшей «на разговор» президента России Владимира Путина.

«Российская сторона участвует в G20, у нас есть приглашение, будут приниматься решения о целесообразности двусторонней встречи, но встреча не прорабатывалась. Лондон не может похвастаться дипломатической сдержанностью, это их проблемы», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова «вызвать Путина на разговор», если ее изберут премьер-министром Великобритании, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла такое поведение Трасс.

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Великобритания не может похвастаться дипломатической сдержанностью. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы британского МИДа Лиз Трасс, вызвавшей «на разговор» президента России Владимира Путина. «Российская сторона участвует в G20, у нас есть приглашение, будут приниматься решения о целесообразности двусторонней встречи, но встреча не прорабатывалась. Лондон не может похвастаться дипломатической сдержанностью, это их проблемы», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Трасс в разговоре с журналистами заявила, что готова «вызвать Путина на разговор», если ее изберут премьер-министром Великобритании, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла такое поведение Трасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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