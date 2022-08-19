Исследователь интернета Зыков назвал минусы использования VPN

19 августа 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Россияне начали отказываться от VPN-сервисов, приводит данные TenChat Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне, столкнувшись с проблемами в использовании VPN для захода в социальные сети, доступ к которым был ограничен в стране, начали отказываться от этих сервисов. Программы быстрее расходуют интернет и садят батареи. Таким заявлением в беседе с URA.RU поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. По данным исследования аналитиков TenChat, среди тех россиян, кто установил VPN в этом году, пятая часть (18%) отказались от него или сменили сервис на другой. В качестве причин они называли блокировку приложений (47%), неудобство и перебои в работе (18%), увеличение скорости разрядки аккумуляторов (10%), рост расхода интернет-трафика (9%) и беспокойство о сохранности личных данных. «Многие стали устанавливать бесплатные VPN и поняли, что происходят определенные проблемы с их девайсами: то интернет быстрее расходуется, то почему-то батареи быстрее теряют свои ресурсы и так далее. И в целом начали понимать, что для того, чтобы работа сервисов была нормальной, необходимо за них платить. Они на собственном примере поняли, какие сложности возникают, и, убедившись, что все работает не так, начинают либо совсем отказываться от использования этих сервисов, либо переходить на платные. Но в любом случае, пользоваться платными VPN смогут позволить себе далеко не все», — объяснил Владимир Зыков. По словам спикера, чтобы как-то заработать, бесплатные VPN-сервисы могут использовать интернет-трафик и данные пользователя. «Бесплатные VPN-сервисы должны на чем-то зарабатывать. На чем это можно сделать? На данных пользователей. Как их получать? Анализировать трафик и составлять портрет о пользователе, также телефон может дать доступ к паролям, смс, геолокации, контактной книжке, интернет-соединению. Вы вышли и кто-то в это время может зайти в интернет из России с вашего девайса и, например, начать делать атаки с помощью вашего устройства, а вы и не будете об этом знать», — добавил Зыков. Ранее главный разработчик сайта президента РФ kremlin.ru Артем Геллер рассказал, что западные гиганты начали выдвигать требования по усилению надежности VPN-сервисов. Компаниям стало сложно контролировать их деятельность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне, столкнувшись с проблемами в использовании VPN для захода в социальные сети, доступ к которым был ограничен в стране, начали отказываться от этих сервисов. Программы быстрее расходуют интернет и садят батареи. Таким заявлением в беседе с URA.RU поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. По данным исследования аналитиков TenChat, среди тех россиян, кто установил VPN в этом году, пятая часть (18%) отказались от него или сменили сервис на другой. В качестве причин они называли блокировку приложений (47%), неудобство и перебои в работе (18%), увеличение скорости разрядки аккумуляторов (10%), рост расхода интернет-трафика (9%) и беспокойство о сохранности личных данных. «Многие стали устанавливать бесплатные VPN и поняли, что происходят определенные проблемы с их девайсами: то интернет быстрее расходуется, то почему-то батареи быстрее теряют свои ресурсы и так далее. И в целом начали понимать, что для того, чтобы работа сервисов была нормальной, необходимо за них платить. Они на собственном примере поняли, какие сложности возникают, и, убедившись, что все работает не так, начинают либо совсем отказываться от использования этих сервисов, либо переходить на платные. Но в любом случае, пользоваться платными VPN смогут позволить себе далеко не все», — объяснил Владимир Зыков. По словам спикера, чтобы как-то заработать, бесплатные VPN-сервисы могут использовать интернет-трафик и данные пользователя. «Бесплатные VPN-сервисы должны на чем-то зарабатывать. На чем это можно сделать? На данных пользователей. Как их получать? Анализировать трафик и составлять портрет о пользователе, также телефон может дать доступ к паролям, смс, геолокации, контактной книжке, интернет-соединению. Вы вышли и кто-то в это время может зайти в интернет из России с вашего девайса и, например, начать делать атаки с помощью вашего устройства, а вы и не будете об этом знать», — добавил Зыков. Ранее главный разработчик сайта президента РФ kremlin.ru Артем Геллер рассказал, что западные гиганты начали выдвигать требования по усилению надежности VPN-сервисов. Компаниям стало сложно контролировать их деятельность.