Разработчик сайта Кремля: на Западе осознали ненадежность VPN

12 августа 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Блокируют VPN, если он оказался ненадежным, сказал Артем Геллер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Западные IT-гиганты, понимая ненадежность VPN-сервисов, стали выдвигать к ним особые требования, чтобы избежать потенциального вреда для пользователей. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора СТМ, генеральный директор Lab.Ag, главный разработчик сайта президента Российской Федерации (kremlin.ru) Артем Геллер. «Да, IT- гиганты в курсе опасности. Это касается не только VPN, но и всех приложений. Потому что политика магазинов поменялась и ужесточилась. Они выдвигают к сервисам ряд серьезных требований. Компаниям-гигантам очень сложно контролировать, что происходит. Они действуют уже постфактум, после того, как обращаются к ним в службу поддержки, пишут жалобу или вообще появляются какие-то судебные решения. Только тогда они, по сути, принимают решение об удалении приложения. Но они понимают риски», — сказал Артем Геллер. С ним согласился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Сам факт того, что западные компании обеспокоены работой этих сервисов свидетельствует что масштабного доверия к VPN нет. Потому что под угрозу могут попасть не только пользователи, но и данные компаний могут пойти не в те руки. Перед пользователем стоит выбор: либо продолжать скролить ленту запрещенных в России соцсетей, либо сохранить свои личные данные и деньги в безопасности», — отметил эксперт. Он также развеял миф о безопасности VPN. «Это иллюзия, созданная для того, чтобы сервисами пользовались больше людей, предоставляли информацию о себе. И не задумывались, куда она может утечь. Использование VPN-сервисов ненадлежащего качества — это игра в русскую рулетку. Те, кто не разбираются, начинают массово их скачивать и потом становятся жертвами мошенников. Западные гиганты всегда старались экономить силы на модерации. И уже сейчас обращают внимание и вносят коррективы в свои правила. Это говорит о том, что нужно изучить вопрос перед тем, как скачивать и пользоваться», — объяснил Данюк. Геллер предупредил, что если приложение VPN- сервиса оказалось заблокировано, то есть риск, что данные пользователей или их деньги уже украли. «Уже ничего не поделаешь. Это очень плохой сигнал. Но так как данных много, не факт, что воспользуются именно вашими. Но пароли лучше поменять. Блокируют сервисы всегда по определенным критериям. В основном это жалобы. Нужно понимать, что VPN — это технология, и блокировкой ее не победить. Но планомерно что-то закрывать, что себя дискредитирует, конечно, нужно», — заключил гендиректор Lab.Ag. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные IT-гиганты, понимая ненадежность VPN-сервисов, стали выдвигать к ним особые требования, чтобы избежать потенциального вреда для пользователей. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора СТМ, генеральный директор Lab.Ag, главный разработчик сайта президента Российской Федерации (kremlin.ru) Артем Геллер. «Да, IT- гиганты в курсе опасности. Это касается не только VPN, но и всех приложений. Потому что политика магазинов поменялась и ужесточилась. Они выдвигают к сервисам ряд серьезных требований. Компаниям-гигантам очень сложно контролировать, что происходит. Они действуют уже постфактум, после того, как обращаются к ним в службу поддержки, пишут жалобу или вообще появляются какие-то судебные решения. Только тогда они, по сути, принимают решение об удалении приложения. Но они понимают риски», — сказал Артем Геллер. С ним согласился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Сам факт того, что западные компании обеспокоены работой этих сервисов свидетельствует что масштабного доверия к VPN нет. Потому что под угрозу могут попасть не только пользователи, но и данные компаний могут пойти не в те руки. Перед пользователем стоит выбор: либо продолжать скролить ленту запрещенных в России соцсетей, либо сохранить свои личные данные и деньги в безопасности», — отметил эксперт. Он также развеял миф о безопасности VPN. «Это иллюзия, созданная для того, чтобы сервисами пользовались больше людей, предоставляли информацию о себе. И не задумывались, куда она может утечь. Использование VPN-сервисов ненадлежащего качества — это игра в русскую рулетку. Те, кто не разбираются, начинают массово их скачивать и потом становятся жертвами мошенников. Западные гиганты всегда старались экономить силы на модерации. И уже сейчас обращают внимание и вносят коррективы в свои правила. Это говорит о том, что нужно изучить вопрос перед тем, как скачивать и пользоваться», — объяснил Данюк. Геллер предупредил, что если приложение VPN- сервиса оказалось заблокировано, то есть риск, что данные пользователей или их деньги уже украли. «Уже ничего не поделаешь. Это очень плохой сигнал. Но так как данных много, не факт, что воспользуются именно вашими. Но пароли лучше поменять. Блокируют сервисы всегда по определенным критериям. В основном это жалобы. Нужно понимать, что VPN — это технология, и блокировкой ее не победить. Но планомерно что-то закрывать, что себя дискредитирует, конечно, нужно», — заключил гендиректор Lab.Ag.