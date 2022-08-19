19 августа 2022

Пушилин допустил смертную казнь для иностранных наемников в ДНР

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Глава ДНР Пушилин допустил высшую меру наказания для 5 воевавших на стороне ВСУ наемников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для пятерых иностранных наемников, которых поймали в ДНР, не исключена высшая мера наказания — смертная казнь. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается следующей группы наемников, 15-го числа над которыми состоялось первое судебное заседание, значит, это те пять человек — из Хорватии, Швейцарии, Великобритании — они в процессе. С учетом тех статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания», — сообщил Пушилин в эфире «России 1».

Ранее в Верховном суде ДНР гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и подданному Великобритании Джону Хардингу предъявили обвинение по статьям местного кодекса «насильственный захват власти» и «участие наемника в вооруженном конфликте», передает МК. Известно, что в последнем также обвиняется британец Эндрю Хилл.

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Для пятерых иностранных наемников, которых поймали в ДНР, не исключена высшая мера наказания — смертная казнь. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Что касается следующей группы наемников, 15-го числа над которыми состоялось первое судебное заседание, значит, это те пять человек — из Хорватии, Швейцарии, Великобритании — они в процессе. С учетом тех статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания», — сообщил Пушилин в эфире «России 1». Ранее в Верховном суде ДНР гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и подданному Великобритании Джону Хардингу предъявили обвинение по статьям местного кодекса «насильственный захват власти» и «участие наемника в вооруженном конфликте», передает МК. Известно, что в последнем также обвиняется британец Эндрю Хилл.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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