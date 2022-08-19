Канада отказала Европе в помощи с поставками энергоресурсов

На сегодняшний день, Оттава не может помочь Европе в вопросе поставок энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь [Европе] в решении грядущих [энергетических] проблем этой зимой», — сказал он, передает «Прайм». Он не уточнил, на какую помощь со стороны Канады могут рассчитывать европейские потребители. Джастин Трюдо уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Европейские страны ввели санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Они коснулись, в частности, частичного или полного запрета на энергоносители из РФ. Теперь российский газопровод «Северный поток», снабжающий газом Европу, работает на 20% от общей мощности из-за того, что российская компания не может получить турбину компании Siemens из Канады, где она находилась на ремонте. Канада отправила ее в Германию, а не напрямую в Россию из-за разрыва логистических цепочек. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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