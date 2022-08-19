Канада отказала Европе в помощи с поставками энергоресурсов

20 августа 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Трюдо: страна не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газа Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе На сегодняшний день, Оттава не может помочь Европе в вопросе поставок энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь [Европе] в решении грядущих [энергетических] проблем этой зимой», — сказал он, передает «Прайм». Он не уточнил, на какую помощь со стороны Канады могут рассчитывать европейские потребители. Джастин Трюдо уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Европейские страны ввели санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Они коснулись, в частности, частичного или полного запрета на энергоносители из РФ. Теперь российский газопровод «Северный поток», снабжающий газом Европу, работает на 20% от общей мощности из-за того, что российская компания не может получить турбину компании Siemens из Канады, где она находилась на ремонте. Канада отправила ее в Германию, а не напрямую в Россию из-за разрыва логистических цепочек. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

На сегодняшний день, Оттава не может помочь Европе в вопросе поставок энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь [Европе] в решении грядущих [энергетических] проблем этой зимой», — сказал он, передает «Прайм». Он не уточнил, на какую помощь со стороны Канады могут рассчитывать европейские потребители. Джастин Трюдо уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Европейские страны ввели санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Они коснулись, в частности, частичного или полного запрета на энергоносители из РФ. Теперь российский газопровод «Северный поток», снабжающий газом Европу, работает на 20% от общей мощности из-за того, что российская компания не может получить турбину компании Siemens из Канады, где она находилась на ремонте. Канада отправила ее в Германию, а не напрямую в Россию из-за разрыва логистических цепочек. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.