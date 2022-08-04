«Коммерсант»: ФРГ готова отдать РФ турбину для «Северного потока»

Со стороны Германии не существует препятствий к транспортировке турбины в Россию, считает Олаф Шольц Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ФРГ не препятствует отправке «Газпрому» турбины для газопровода «Северный поток — 1». Немецкий канцлер утверждает, что «Газпром» сам не дает согласия на отправку турбины.

«Глава ФРГ Олаф Шольц заявил, что со стороны Германии не существует никаких препятствий к транспортировке турбины в РФ и не хватает лишь согласия со стороны „Газпрома“. Немецкая Siemens Energy направила в „Газпром“ очередную партию документов, запрашиваемых Россией в качестве гарантии надежности поставок турбин для компрессорной станции „Портовая“», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на свои источники.

Ранее «Газпром» объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая», объяснив это окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Уровень прокачки газа по «Северному потоку — 1» упад до 20% от максимума. В «Газпроме» обвинили в этом Канаду, которая не стала возвращать России находившеюся на ремонте турбину, и вместо этого отправила ее в Германию. После в компании отказались принимать турбину из Германии, сославшись на «санкционный режим» стран Запада.