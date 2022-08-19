19 августа 2022

Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший госсек США призвал Украину сесть за стол переговоров с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от бесконечного затягивания конфликта. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Ранее Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.

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Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от бесконечного затягивания конфликта. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», — сказал он в интервью телеканалу CNN. Ранее Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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