Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами

20 августа 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

Бывший госсек США призвал Украину сесть за стол переговоров с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от бесконечного затягивания конфликта. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», — сказал он в интервью телеканалу CNN. Ранее Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.

Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от бесконечного затягивания конфликта. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», — сказал он в интервью телеканалу CNN. Ранее Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.