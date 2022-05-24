В США призвали Украину пойти на уступки перед Россией

24 мая 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Бывший госсек США призвал Украину уступить России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Переговоры между (Москвой и Киевом — прим. URA.RU) должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», — приводит слова Киссинджера газета The Telegraph. Политик утверждает, что Запад должен прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. По его мнению, Украина должна стать нейтральным буферным государством, а не «европейским рубежом». 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить обсуждение, если оппоненты проявят инициативу.

Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Переговоры между (Москвой и Киевом — прим. URA.RU) должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел», — приводит слова Киссинджера газета The Telegraph. Политик утверждает, что Запад должен прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. По его мнению, Украина должна стать нейтральным буферным государством, а не «европейским рубежом». 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить обсуждение, если оппоненты проявят инициативу.