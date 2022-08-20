Что известно о гибели Дугиной: подробности взрыва в Подмосковье

21 августа 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Дарья Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ночь с 20 на 21 августа неизвестные заложили взрывное устройство под машину, в которой ехала дочь философа Александра Дугина Дарья. В результате взрыва она погибла. URA.RU публикует основную информацию о трагедии. Взрыв произошел на юго-западе Подмосковья. Дарья возвращалась домой с фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом. По данным СМИ, в машине также должен был ехать сам Дугин, однако в последний момент он пересел в другой автомобиль;

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом;

Также присутствовавший на фестивале «Традиция» писатель Захар Прилепин обвинили в случившемся Украину. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство совершили украинские террористы; Сенатор Андрей Клишас потребовал уничтожить террористов, взорвавших автомобиль;

Друг Дарьи Сергей Александров заявил, что у девушки были враги — представители либерального лобби, сообщает Пятый канал. По его словам, Дарье поступали угрозы.

По информации политолога Сергея Маркова, вероятный убийца арестован по фотороботу. В правоохранительных органах пока не сообщали о задержании; Александр Дугин — кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук, лидер Международного евразийского движения. Он является сторонником интеграции России с бывшими советскими республиками. Западная пресса называет Дугина «главным идеологом Кремля». Дарья Дугина также имела философское образование и занималась журналистикой. Она и ее отец известны своей поддержкой российской спецоперации. За это они находятся в санкционных списках Запада.

В ночь с 20 на 21 августа неизвестные заложили взрывное устройство под машину, в которой ехала дочь философа Александра Дугина Дарья. В результате взрыва она погибла. URA.RU публикует основную информацию о трагедии. Александр Дугин — кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук, лидер Международного евразийского движения. Он является сторонником интеграции России с бывшими советскими республиками. Западная пресса называет Дугина «главным идеологом Кремля». Дарья Дугина также имела философское образование и занималась журналистикой. Она и ее отец известны своей поддержкой российской спецоперации. За это они находятся в санкционных списках Запада.