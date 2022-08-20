В Подмосковье из-за взрыва джипа погибла дочь философа Дугина. Видео

21 августа 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

В Подмосковье взорвался автомобиль Дарьи Дугиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. По предварительным данным, девушка находилась в джипе и скончалась на месте происшествия. «Джип дочери общественного деятеля и философа Александра Дугина взорвался недалеко от поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Водитель погиб на месте», — пишет telegram-канала Mash. По словам очевидцев, Land Cruiser Prado сдетонировал во время движения, девушка находилась находилась внутри него. Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель, выступающий в поддержку спецоперации на Украине. В начале июля Дарья была включена в санкционный список Великобритании. Тогда вместе с ней под ограничения попали еще шесть россиян.

На юго-западе Подмосковья взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. По предварительным данным, девушка находилась в джипе и скончалась на месте происшествия. «Джип дочери общественного деятеля и философа Александра Дугина взорвался недалеко от поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Водитель погиб на месте», — пишет telegram-канала Mash. По словам очевидцев, Land Cruiser Prado сдетонировал во время движения, девушка находилась находилась внутри него. Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель, выступающий в поддержку спецоперации на Украине. В начале июля Дарья была включена в санкционный список Великобритании. Тогда вместе с ней под ограничения попали еще шесть россиян.