СК не стал заводить дело о теракте после взрыва авто с Дугиной

21 августа 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Дарью Дугину взорвали в ее машине (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом после взрыва внедорожника, в котором ехала дочь философа Александра Дугина Дарья. Об этом сообщается на сайте СК РФ. «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом. На полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины», — сообщили в СК РФ. Дарья Дугина погибла в ночь с 20-го на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом после взрыва внедорожника, в котором ехала дочь философа Александра Дугина Дарья. Об этом сообщается на сайте СК РФ. «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом. На полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины», — сообщили в СК РФ. Дарья Дугина погибла в ночь с 20-го на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал произошедшее терактом.