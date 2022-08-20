20 августа 2022
19 августа 2022

Под Челябинском восемь яхтсменов эвакуировали с Кубка губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Тургояк. Озеро. Челябинск., озеро, яхта, лето, регата, тургояк, озеро тургояк
Спортсмены оказались в беде Фото:

Спасатели в Челябинской области эвакуировали восемь яхтсменов на озере Увильды, которые участвовали в соревнованиях на Кубок губернатора. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

«В эти выходные на Увильдах проходит парусная регата на Кубок губернатора Челябинской области — гонки взрослых и детских классов яхт. Только в первый день стартов спасатели оказали помощь и эвакуировали к берегу восемь яхтсменов», — уточнили в ПСС региона.

Помощь потребовалась яхтсменам, которые из-за сильного ветра оказались в опасной ситуации и не смогли справиться с ней сами. В состязаниях участвуют более 200 человек. Их безопасность обеспечивает мобильный поисково-спасательный отряд.

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Спасатели в Челябинской области эвакуировали восемь яхтсменов на озере Увильды, которые участвовали в соревнованиях на Кубок губернатора. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области. «В эти выходные на Увильдах проходит парусная регата на Кубок губернатора Челябинской области — гонки взрослых и детских классов яхт. Только в первый день стартов спасатели оказали помощь и эвакуировали к берегу восемь яхтсменов», — уточнили в ПСС региона. Помощь потребовалась яхтсменам, которые из-за сильного ветра оказались в опасной ситуации и не смогли справиться с ней сами. В состязаниях участвуют более 200 человек. Их безопасность обеспечивает мобильный поисково-спасательный отряд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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