Под Челябинском восемь яхтсменов эвакуировали с Кубка губернатора

Спортсмены оказались в беде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели в Челябинской области эвакуировали восемь яхтсменов на озере Увильды, которые участвовали в соревнованиях на Кубок губернатора. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

«В эти выходные на Увильдах проходит парусная регата на Кубок губернатора Челябинской области — гонки взрослых и детских классов яхт. Только в первый день стартов спасатели оказали помощь и эвакуировали к берегу восемь яхтсменов», — уточнили в ПСС региона.

Помощь потребовалась яхтсменам, которые из-за сильного ветра оказались в опасной ситуации и не смогли справиться с ней сами. В состязаниях участвуют более 200 человек. Их безопасность обеспечивает мобильный поисково-спасательный отряд.