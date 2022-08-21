Blick: США наживаются на газовом кризисе в Европе

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Клипарт. Екатеринбург, газовая конфорка, пламя, газовая плита, огонь, бытовой газ
Трейдеры продают дешевый газ из США в страны ЕС по завышенной цене Фото:
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Газовый кризис в Европе

Благодаря газовому кризису в Европе, бизнесмены, продающие американский газ в Евросоюз по завышенной цене, обогащаются на миллионы долларов. Статья об этом вышла в швейцарской газете Blick.

«Трейдеры в настоящее время делают состояние на газе США. Доход может достигать 200 млн долларов за одну поставку», — говорится в материале.

Отмечается также, что из-за нехватки российского газа на этот энергоноситель поднялись цены во всем мире. При этом из-за дешевизны американского газа США в этой ситуации выглядят как «спасители».

Газовый кризис в Европе начался из-за введения антироссийских санкций после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. В шестом пакете ограничений, которые были приняты странами ЕС единогласно, был принят запрет на частичный или полный импорт газа из РФ. Соответственно, цены на этот энергоноситель выросли, после этого в государствах, входящих в ЕС, выросла и инфляция, цены на продукты стали больше, а граждане стали массово жаловаться на то, что не могут оплатить коммунальные услуги.

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Благодаря газовому кризису в Европе, бизнесмены, продающие американский газ в Евросоюз по завышенной цене, обогащаются на миллионы долларов. Статья об этом вышла в швейцарской газете Blick. «Трейдеры в настоящее время делают состояние на газе США. Доход может достигать 200 млн долларов за одну поставку», — говорится в материале. Отмечается также, что из-за нехватки российского газа на этот энергоноситель поднялись цены во всем мире. При этом из-за дешевизны американского газа США в этой ситуации выглядят как «спасители». Газовый кризис в Европе начался из-за введения антироссийских санкций после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. В шестом пакете ограничений, которые были приняты странами ЕС единогласно, был принят запрет на частичный или полный импорт газа из РФ. Соответственно, цены на этот энергоноситель выросли, после этого в государствах, входящих в ЕС, выросла и инфляция, цены на продукты стали больше, а граждане стали массово жаловаться на то, что не могут оплатить коммунальные услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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