Blick: США наживаются на газовом кризисе в Европе

21 августа 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Трейдеры продают дешевый газ из США в страны ЕС по завышенной цене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Благодаря газовому кризису в Европе, бизнесмены, продающие американский газ в Евросоюз по завышенной цене, обогащаются на миллионы долларов. Статья об этом вышла в швейцарской газете Blick. «Трейдеры в настоящее время делают состояние на газе США. Доход может достигать 200 млн долларов за одну поставку», — говорится в материале. Отмечается также, что из-за нехватки российского газа на этот энергоноситель поднялись цены во всем мире. При этом из-за дешевизны американского газа США в этой ситуации выглядят как «спасители». Газовый кризис в Европе начался из-за введения антироссийских санкций после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. В шестом пакете ограничений, которые были приняты странами ЕС единогласно, был принят запрет на частичный или полный импорт газа из РФ. Соответственно, цены на этот энергоноситель выросли, после этого в государствах, входящих в ЕС, выросла и инфляция, цены на продукты стали больше, а граждане стали массово жаловаться на то, что не могут оплатить коммунальные услуги.

Благодаря газовому кризису в Европе, бизнесмены, продающие американский газ в Евросоюз по завышенной цене, обогащаются на миллионы долларов. Статья об этом вышла в швейцарской газете Blick. «Трейдеры в настоящее время делают состояние на газе США. Доход может достигать 200 млн долларов за одну поставку», — говорится в материале. Отмечается также, что из-за нехватки российского газа на этот энергоноситель поднялись цены во всем мире. При этом из-за дешевизны американского газа США в этой ситуации выглядят как «спасители». Газовый кризис в Европе начался из-за введения антироссийских санкций после начала вынужденной спецоперации РФ на Украине. В шестом пакете ограничений, которые были приняты странами ЕС единогласно, был принят запрет на частичный или полный импорт газа из РФ. Соответственно, цены на этот энергоноситель выросли, после этого в государствах, входящих в ЕС, выросла и инфляция, цены на продукты стали больше, а граждане стали массово жаловаться на то, что не могут оплатить коммунальные услуги.