Немцы паникуют из-за остановки «Северного потока». «Санкционные наркоманы»

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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, траншея, газопровод, газификация, прокладка газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
«Северный поток» три дня не будет поставлять газ в Германию Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Немцы в панике из-за решения правительства страны ввести антироссийские санкции, которые не лучшим образом повлияли на Германию. Так они отреагировали на новость в немецком журнале Spiegel о том, что газопровод «Северный поток», который поставляет газ из России в Германию, будет остановлен на три дня.

Российская компания «Газпром» приняла такие меры в связи с ремонтом единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции «Портовая». После этого транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

«К сожалению, санкционных наркоманов не волнует рациональность, иначе бы они сначала не приветствовали идею перестать покупать газ. Они также не проверяют, растут ли в результате цены на мировом рынке и что Россия генерирует более высокую маржинальную прибыль, чем раньше, за счет альтернативных рынков сбыта», — написал один из комментаторов.

«Газ не сжигается, если он не идет к нам, а продается в другом месте по более высокой цене. И тогда он может даже попасть к нам окольным путем», — согласен с ним пользователь с ником Kgen.

«Потому что нам нужен газ. В последнее время об этом много говорят», — пояснил комментатор Stonefree.

«На что мы рассчитывали, когда вводили санкции против России и поставляли оружие на Украину», — сокрушается DruckPause. Некоторые немцы в открытую поддерживают Россию.

«Несмотря на все это, русские явно выполняют контракты. Или как вы думаете, почему смогли заполнить резервуары для хранения [газа]? Вы ничего не читали о нарушении контракта», — отмечают в комментариях.

В этом ключе некоторые вспомнили, с чего начался газовый кризис в Европе. «Сегодняшние события можно было предотвратить. И с западной стороны тоже. Украина сама определяется правыми радикалами и сделает все, чтобы такая плата [всего мира была] за личную ненависть против русских. Сколько смертей должно быть, чтобы это поняли?!», — считает Else.

Газовый кризис в Европе начался после антироссийских санкций, которые Запад ввел из-за начала вынужденной спецоперации России на Украине, и впоследствии начал поставлять туда оружие. Однако ограничения сыграли прежде всего против Евросоюза, который в шестом пакете санкций прописал полное или частичное эмбарго на российские энергоресурсы. Так, теперь в Германии выросли цены на газ, а вслед за этим — и на продукты, коммунальные услуги, увеличилась инфляция.

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Немцы в панике из-за решения правительства страны ввести антироссийские санкции, которые не лучшим образом повлияли на Германию. Так они отреагировали на новость в немецком журнале Spiegel о том, что газопровод «Северный поток», который поставляет газ из России в Германию, будет остановлен на три дня. Российская компания «Газпром» приняла такие меры в связи с ремонтом единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции «Портовая». После этого транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки. «К сожалению, санкционных наркоманов не волнует рациональность, иначе бы они сначала не приветствовали идею перестать покупать газ. Они также не проверяют, растут ли в результате цены на мировом рынке и что Россия генерирует более высокую маржинальную прибыль, чем раньше, за счет альтернативных рынков сбыта», — написал один из комментаторов. «Газ не сжигается, если он не идет к нам, а продается в другом месте по более высокой цене. И тогда он может даже попасть к нам окольным путем», — согласен с ним пользователь с ником Kgen. «Потому что нам нужен газ. В последнее время об этом много говорят», — пояснил комментатор Stonefree. «На что мы рассчитывали, когда вводили санкции против России и поставляли оружие на Украину», — сокрушается DruckPause. Некоторые немцы в открытую поддерживают Россию. «Несмотря на все это, русские явно выполняют контракты. Или как вы думаете, почему смогли заполнить резервуары для хранения [газа]? Вы ничего не читали о нарушении контракта», — отмечают в комментариях. В этом ключе некоторые вспомнили, с чего начался газовый кризис в Европе. «Сегодняшние события можно было предотвратить. И с западной стороны тоже. Украина сама определяется правыми радикалами и сделает все, чтобы такая плата [всего мира была] за личную ненависть против русских. Сколько смертей должно быть, чтобы это поняли?!», — считает Else. Газовый кризис в Европе начался после антироссийских санкций, которые Запад ввел из-за начала вынужденной спецоперации России на Украине, и впоследствии начал поставлять туда оружие. Однако ограничения сыграли прежде всего против Евросоюза, который в шестом пакете санкций прописал полное или частичное эмбарго на российские энергоресурсы. Так, теперь в Германии выросли цены на газ, а вслед за этим — и на продукты, коммунальные услуги, увеличилась инфляция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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