В Челябинске открыли движение по центральной улице

Улица Лесопарковая была перекрыта три дня Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске возобновлено движение по улице Лесопарковой, где его перекрывали из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Специалисты МУП „ПОВВ“ завершили аварийно-восстановительные работы на улице Лесопарковой. Движение транспорта открыто в полном объеме», — говорится в сообщении.

Улицу перекрывали с 19 августа из-за аварии на сетях водоотведения. В частности, было закрыто движение в районе дома №10, поэтому автомобилистами приходилось объезжать участок.