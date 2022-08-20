В Челябинске открыли движение по центральной улице

Улица Лесопарковая была перекрыта три дня
В Челябинске возобновлено движение по улице Лесопарковой, где его перекрывали из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Специалисты МУП „ПОВВ“ завершили аварийно-восстановительные работы на улице Лесопарковой. Движение транспорта открыто в полном объеме», — говорится в сообщении.
Улицу перекрывали с 19 августа из-за аварии на сетях водоотведения. В частности, было закрыто движение в районе дома №10, поэтому автомобилистами приходилось объезжать участок.
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