Источник: министр Колокольцев прилетел в ХМАО

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев приехал в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Дорога с аэропорта до здания окружного главка полиции вся в регулировщиках. В Ханты-Мансийск приехал с рабочим визитом министр МВД Владимир Колокольцев», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО отказались от комментариев о визите министра. В пресс-службе МВД России не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Имеющийся в распоряжении редакции телефон помощника министра МВД Ирины Волк оказался выключен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре ждут визита вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Он намерен посетить регион в сентябре во время проведения Югорского промышленного форума.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»