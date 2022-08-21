Источник: министр Колокольцев прилетел в ХМАО

22 августа 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прилетел в ХМАО Фото: Официальный сайт Президента РФ Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев приехал в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Дорога с аэропорта до здания окружного главка полиции вся в регулировщиках. В Ханты-Мансийск приехал с рабочим визитом министр МВД Владимир Колокольцев», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО отказались от комментариев о визите министра. В пресс-службе МВД России не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Имеющийся в распоряжении редакции телефон помощника министра МВД Ирины Волк оказался выключен. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре ждут визита вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Он намерен посетить регион в сентябре во время проведения Югорского промышленного форума.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев приехал в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Дорога с аэропорта до здания окружного главка полиции вся в регулировщиках. В Ханты-Мансийск приехал с рабочим визитом министр МВД Владимир Колокольцев», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО отказались от комментариев о визите министра. В пресс-службе МВД России не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Имеющийся в распоряжении редакции телефон помощника министра МВД Ирины Волк оказался выключен. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре ждут визита вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Он намерен посетить регион в сентябре во время проведения Югорского промышленного форума.