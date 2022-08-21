21 августа 2022
20 августа 2022

Источник: министр Колокольцев прилетел в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство РФ, колокольцев владимир
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прилетел в ХМАО Фото:

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев приехал в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Дорога с аэропорта до здания окружного главка полиции вся в регулировщиках. В Ханты-Мансийск приехал с рабочим визитом министр МВД Владимир Колокольцев», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО отказались от комментариев о визите министра. В пресс-службе МВД России не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Имеющийся в распоряжении редакции телефон помощника министра МВД Ирины Волк оказался выключен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре ждут визита вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Он намерен посетить регион в сентябре во время проведения Югорского промышленного форума.

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев приехал в Ханты-Мансийск с рабочим визитом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Дорога с аэропорта до здания окружного главка полиции вся в регулировщиках. В Ханты-Мансийск приехал с рабочим визитом министр МВД Владимир Колокольцев», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО отказались от комментариев о визите министра. В пресс-службе МВД России не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Имеющийся в распоряжении редакции телефон помощника министра МВД Ирины Волк оказался выключен. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре ждут визита вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Он намерен посетить регион в сентябре во время проведения Югорского промышленного форума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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