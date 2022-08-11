Вице-премьер правительства и куратор УрФО Мантуров посетит ХМАО. Инсайд URA.RU подтвердился

11 августа 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

Мантуров планирует приехать на Югорский промышленно-инвестиционный форум Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вице-премьер российского правительства Денис Мантуров, который курирует Уральский федеральный округ, посетит Югру ориентировочно 22—23 сентября. Об этом журналисту URA.RU рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова. «Мы точно знаем, что Мантуров планирует на Югорский промышленный форум [приехать]. Это конец сентября», — уточнила чиновница. Одиннадцатый Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет в Ханты-Мансийске. По планам организаторов, он будет посвящен в том числе вопросам импортозамещения в нефтегазовом машиностроении. В рамках форума пройдет заседание Координационного совета по промышленности как раз при участии Мантурова. Ранее URA.RU сообщало, что Мантуров назначен на должность вице-премьера, заменив на этом посту Юрия Борисова, а также автоматически приняв кураторство регионов УрФО. Почти сразу после этого агентство со ссылкой на собственные источники рассказало, что Мантуров прилетит в Югру.

Вице-премьер российского правительства Денис Мантуров, который курирует Уральский федеральный округ, посетит Югру ориентировочно 22—23 сентября. Об этом журналисту URA.RU рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова. «Мы точно знаем, что Мантуров планирует на Югорский промышленный форум [приехать]. Это конец сентября», — уточнила чиновница. Одиннадцатый Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет в Ханты-Мансийске. По планам организаторов, он будет посвящен в том числе вопросам импортозамещения в нефтегазовом машиностроении. В рамках форума пройдет заседание Координационного совета по промышленности как раз при участии Мантурова. Ранее URA.RU сообщало, что Мантуров назначен на должность вице-премьера, заменив на этом посту Юрия Борисова, а также автоматически приняв кураторство регионов УрФО. Почти сразу после этого агентство со ссылкой на собственные источники рассказало, что Мантуров прилетит в Югру.