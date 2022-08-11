Вице-премьер правительства и куратор УрФО Мантуров посетит ХМАО. Инсайд URA.RU подтвердился

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© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022 первый день. Екатеринбург , мантуров денис
Мантуров планирует приехать на Югорский промышленно-инвестиционный форум Фото:

Вице-премьер российского правительства Денис Мантуров, который курирует Уральский федеральный округ, посетит Югру ориентировочно 22—23 сентября. Об этом журналисту URA.RU рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова.

«Мы точно знаем, что Мантуров планирует на Югорский промышленный форум [приехать]. Это конец сентября», — уточнила чиновница.

Одиннадцатый Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет в Ханты-Мансийске. По планам организаторов, он будет посвящен в том числе вопросам импортозамещения в нефтегазовом машиностроении. В рамках форума пройдет заседание Координационного совета по промышленности как раз при участии Мантурова.

Ранее URA.RU сообщало, что Мантуров назначен на должность вице-премьера, заменив на этом посту Юрия Борисова, а также автоматически приняв кураторство регионов УрФО. Почти сразу после этого агентство со ссылкой на собственные источники рассказало, что Мантуров прилетит в Югру.

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Вице-премьер российского правительства Денис Мантуров, который курирует Уральский федеральный округ, посетит Югру ориентировочно 22—23 сентября. Об этом журналисту URA.RU рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова. «Мы точно знаем, что Мантуров планирует на Югорский промышленный форум [приехать]. Это конец сентября», — уточнила чиновница. Одиннадцатый Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет в Ханты-Мансийске. По планам организаторов, он будет посвящен в том числе вопросам импортозамещения в нефтегазовом машиностроении. В рамках форума пройдет заседание Координационного совета по промышленности как раз при участии Мантурова. Ранее URA.RU сообщало, что Мантуров назначен на должность вице-премьера, заменив на этом посту Юрия Борисова, а также автоматически приняв кураторство регионов УрФО. Почти сразу после этого агентство со ссылкой на собственные источники рассказало, что Мантуров прилетит в Югру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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