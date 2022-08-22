Лавров обсудит спецоперацию на Украине с главой МИД Сирии

23 августа 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров обсудит с главой МИД Сирии урегулирование украинский кризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 23 августа в Москве переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Как ожидается, Лавров подробно расскажет Микдаду о ходе российской спецоперации на Украине, об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. В российском министерстве сообщили, что в ходе обмена мнениями по украинскому кризису, Лавров подробно расскажет своему сирийскому коллеге о ходе спецоперации России на Украине. «Особое внимание министры сфокусируют на развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на перспективы продвижения комплексного урегулирования в этой стране», — отметили в ведомстве. В Министерстве подчеркнули, что эта встреча станет важной частью доверительного двустороннего политического диалога. «Ценим принципиальную позицию Дамаска, который выразил полную поддержку российской специальной военной операции и объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик», — добавили в МИД РФ. Россия с конца февраля этого года проводит специальную операцию на Украине. Основная ее цель — спасение мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 23 августа в Москве переговоры со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Как ожидается, Лавров подробно расскажет Микдаду о ходе российской спецоперации на Украине, об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ. В российском министерстве сообщили, что в ходе обмена мнениями по украинскому кризису, Лавров подробно расскажет своему сирийскому коллеге о ходе спецоперации России на Украине. «Особое внимание министры сфокусируют на развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на перспективы продвижения комплексного урегулирования в этой стране», — отметили в ведомстве. В Министерстве подчеркнули, что эта встреча станет важной частью доверительного двустороннего политического диалога. «Ценим принципиальную позицию Дамаска, который выразил полную поддержку российской специальной военной операции и объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик», — добавили в МИД РФ. Россия с конца февраля этого года проводит специальную операцию на Украине. Основная ее цель — спасение мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик 22 февраля.