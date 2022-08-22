В Кургане женщина нашла карту, купила сок ребенку и попала в суд

Женщина нашла чужую карту, когда гуляла в парке Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане вынесли приговор женщине, которая, гуляя по парку с ребенком, нашла чужую карту и купила на нее лекарства в аптеке и сок ребенку, потратив около шестисот рублей. За кражу с банковского счета ей назначили штраф в 100 тыс. рублей, но его отменили в связи с примирением сторон, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Потерпевшая в судебном заседании пояснила, что ущерб ей возмещен. Она получила от подсудимой в счет возмещения ущерба 1000 рублей, просит освободить подсудимую от уголовной ответственности в связи с примирением сторон», — уточняется на сайте ведомства.

В день, когда подсудимая нашла карту, то совершила две покупки в аптеке, купила в киоске сок ребенку, себе — сигареты, после выбросила ее на улице. На суде женщина сказала, что потратить чужие деньги с найденной карты решила из-за трудного материального положения. Прокурор уточнил, что в браке жительница Кургана не состоит, нигде не работает и воспитывает малолетнего ребенка.