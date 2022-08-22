Жители 25-этажки в Ханты-Мансийске остались без лифтов

Жители 25-этажки остались без лифтов (фото из архива) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Ханты-Мансийске в доме 3 корпус 1 по улице Анны Коньковой отключили лифты. Пост об этом жители 25-этажки написали в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Недобрый вечер выдался для более 1500 человек. Управляющая компания „Чистый дом“ без уведомления расторгла договор, и в 16:30 все лифты отключили. Под конец рабочего дня, когда основная часть жителей приходит с работы, забирают детишек из сада. На улице остались мамочки с колясками, проживающие на 25-м этаже, да и взрослым людям восхождение крайне сложно дается», — написал анонимный автор. Он также уточнил, что жилье в доме предоставлено медработникам.

Под постом написано несколько десятков комментариев. «19.08.2022 в адрес УК поступило уведомление службы Жилстройнадзора Югры, что на основании решения собственников дом был исключен из лицензии УК. Как следствие, последняя не вправе оказывать свои услуги. В результате УК вынуждена была уведомить своих подрядчиков о расторжении договоров. Лифтовое оборудование пришлось останавливать», — написал под публикацией Павел Булатов.

В УК «Чистый дом», департамент по управлению госимуществом ХМАО, Жилстройнадзор Югры и пресс-службу администрации Ханты-Мансийска направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Когалыма (ХМАО) оставила десять семей жить в аварийных домах. Здания признали подлежащими сносу в 2017 году, но расселить дома чиновники решили в течение восьми лет.