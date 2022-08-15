15 августа 2022
14 августа 2022

Чиновники в ХМАО оставили десять семей жить в аварийных домах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, реновация
Здания признали подлежащими сносу еще в 2017 году Фото:

Мэрия Когалыма (ХМАО) оставила десять семей жить в аварийных домах. Здания признали подлежащими сносу в 2017 году, но расселить дома чиновники решили в течение восьми лет. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«Заявители (10 семей) проживали в четырех многоквартирных жилых домах, которые в 2017 году заключением межведомственной комиссии были признаны аварийными и подлежащим сносу. Несмотря на это, администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2023—2025 годах», — говорится на сайте ведомства.

После прокурорской проверки через суд властей обязали переселить жителей. Сейчас семьи получили благоустроенное жилье.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО чиновники идут в суд, чтобы не давать квартиру бездомному. Мэрия не хочет ставить гражданина в очередь на улучшение жилищных условий, но за него заступились силовики.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Мэрия Когалыма (ХМАО) оставила десять семей жить в аварийных домах. Здания признали подлежащими сносу в 2017 году, но расселить дома чиновники решили в течение восьми лет. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «Заявители (10 семей) проживали в четырех многоквартирных жилых домах, которые в 2017 году заключением межведомственной комиссии были признаны аварийными и подлежащим сносу. Несмотря на это, администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2023—2025 годах», — говорится на сайте ведомства. После прокурорской проверки через суд властей обязали переселить жителей. Сейчас семьи получили благоустроенное жилье. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО чиновники идут в суд, чтобы не давать квартиру бездомному. Мэрия не хочет ставить гражданина в очередь на улучшение жилищных условий, но за него заступились силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...