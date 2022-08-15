Чиновники в ХМАО оставили десять семей жить в аварийных домах

Мэрия Когалыма (ХМАО) оставила десять семей жить в аварийных домах. Здания признали подлежащими сносу в 2017 году, но расселить дома чиновники решили в течение восьми лет. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.
«Заявители (10 семей) проживали в четырех многоквартирных жилых домах, которые в 2017 году заключением межведомственной комиссии были признаны аварийными и подлежащим сносу. Несмотря на это, администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2023—2025 годах», — говорится на сайте ведомства.
После прокурорской проверки через суд властей обязали переселить жителей. Сейчас семьи получили благоустроенное жилье.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО чиновники идут в суд, чтобы не давать квартиру бездомному. Мэрия не хочет ставить гражданина в очередь на улучшение жилищных условий, но за него заступились силовики.
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