Лавров передал Франции разрешение проверить Запорожскую АЭС

23 августа 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Главы МИД России и Франции обсудили приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Катрин Колонна провели телефонный разговор и обсудили приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в МИД Франции. «Основное внимание было уделено условиям отправки экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС… Министр (Катрин Колонна — прим. URA.RU) выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины», — передает сообщение французского ведомства РИА «Новости». Разговор состоялся утром во вторник 23 августа. Также ведомство сообщило, что Лавров выразил согласие Москвы на отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Кроме того, министр Колонна приняла к сведению обязательство России не подставлять под угрозу эту миссию. ВСУ в августе обстреляли Запорожскую АЭС. В МИД РФ заявили, что обстрел ЗАЭС был провокацией, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие от стран Запада, передает телеканал 360. Депутат ГД и лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов сообщил, что Совет Госдумы выпустит «жесткое» заявление по поводу обстрелов ЗАЭС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Катрин Колонна провели телефонный разговор и обсудили приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в МИД Франции. «Основное внимание было уделено условиям отправки экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС… Министр (Катрин Колонна — прим. URA.RU) выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины», — передает сообщение французского ведомства РИА «Новости». Разговор состоялся утром во вторник 23 августа. Также ведомство сообщило, что Лавров выразил согласие Москвы на отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Кроме того, министр Колонна приняла к сведению обязательство России не подставлять под угрозу эту миссию. ВСУ в августе обстреляли Запорожскую АЭС. В МИД РФ заявили, что обстрел ЗАЭС был провокацией, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие от стран Запада, передает телеканал 360. Депутат ГД и лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов сообщил, что Совет Госдумы выпустит «жесткое» заявление по поводу обстрелов ЗАЭС.