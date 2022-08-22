Миронов: Совет ГД готовит жесткое заявление по обстрелам ЗАЭС

22 августа 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Совет Госдумы сделает заявление после обстрелов ЗАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет Государственной Думы соберется в четверг, 25 августа, чтобы принять заявление в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава фракции партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. «Мы абсолютно убеждены, что-то, что делает Украина и режим [президента Украины Владимира] Зеленского, абсолютно недопустимо. И попытка целенаправленно стрелять, в том числе, по хранилищу радиоактивных отходов — это реальные преступления против человечества. В связи с этим принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Государственной Думы, и в четверг, 25 августа, ориентировочно в 15:00 мы соберем Совет, на котором будет принято наше жесткое заявление», — рассказал Миронов. Видео опубликовано в telegram-канале «Известий». Заявление будет адресовано ООН и всем международным парламентским организациям. «Еще раз повторю: то, что творит преступный режим Зеленского, — это недопустимо. Это угроза не только Европе, но и угроза всему человечеству. Мир должен знать, кто пытается поджечь этот ядерный фитиль», — заключил Миронов. ВСУ совершили обстрелы Запорожской АЭС в августе. В Минобороны РФ заявили, что обстрел ЗАЭС был провокацией, а целью было создание зоны отчуждения вокруг электростанции, обвинение России в ядерном терроризме и ввод на территорию международных сил, сообщает RT. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются защита мирного населения республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совет Государственной Думы соберется в четверг, 25 августа, чтобы принять заявление в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава фракции партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. «Мы абсолютно убеждены, что-то, что делает Украина и режим [президента Украины Владимира] Зеленского, абсолютно недопустимо. И попытка целенаправленно стрелять, в том числе, по хранилищу радиоактивных отходов — это реальные преступления против человечества. В связи с этим принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Государственной Думы, и в четверг, 25 августа, ориентировочно в 15:00 мы соберем Совет, на котором будет принято наше жесткое заявление», — рассказал Миронов. Видео опубликовано в telegram-канале «Известий». Заявление будет адресовано ООН и всем международным парламентским организациям. «Еще раз повторю: то, что творит преступный режим Зеленского, — это недопустимо. Это угроза не только Европе, но и угроза всему человечеству. Мир должен знать, кто пытается поджечь этот ядерный фитиль», — заключил Миронов. ВСУ совершили обстрелы Запорожской АЭС в августе. В Минобороны РФ заявили, что обстрел ЗАЭС был провокацией, а целью было создание зоны отчуждения вокруг электростанции, обвинение России в ядерном терроризме и ввод на территорию международных сил, сообщает RT. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются защита мирного населения республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.