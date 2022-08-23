iDNES: США попали в ловушку Путина

23 августа 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Вашингтон подталкивает Китай и Россию к сотрудничеству Фото: Владимир Андреев © URA.RU США под руководством президента страны Джо Байдена следовали недальновидной внешней политике, что привело к укреплению союза между Россией и Китаем, чего и хотел президент России Владимир Путин. Об этом пишет журналист Томаш Прохазка в своей статье для чешского издания iDNES. «Политика нынешней администрации Байдена, к сожалению, недальновидна настолько, что за несколько дней ей удалось <…> укрепить стратегическое партнерство между Россией и Китаем», — сообщил Прохазка. Также он утверждает, что именно этого и добивался президент России. США также активно «разжигали спичку» и раздували конфликт на Украине, уверен журналист. Он добавил, что у Запада мало шансов противостоять альянсу Москвы и Пекина. Единственный выход из конфликта — дипломатическое урегулирование, поиск компромисса. Однако Киев в этом не заинтересован, заверяет Прохазка. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля, указ о ее проведении отдал президент РФ Владимир Путин. Ее целями, как отмечал президент, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения ЛДНР. Президент утверждал, что США стараются затянуть конфликт на Украине.

США под руководством президента страны Джо Байдена следовали недальновидной внешней политике, что привело к укреплению союза между Россией и Китаем, чего и хотел президент России Владимир Путин. Об этом пишет журналист Томаш Прохазка в своей статье для чешского издания iDNES. «Политика нынешней администрации Байдена, к сожалению, недальновидна настолько, что за несколько дней ей удалось <…> укрепить стратегическое партнерство между Россией и Китаем», — сообщил Прохазка. Также он утверждает, что именно этого и добивался президент России. США также активно «разжигали спичку» и раздували конфликт на Украине, уверен журналист. Он добавил, что у Запада мало шансов противостоять альянсу Москвы и Пекина. Единственный выход из конфликта — дипломатическое урегулирование, поиск компромисса. Однако Киев в этом не заинтересован, заверяет Прохазка. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля, указ о ее проведении отдал президент РФ Владимир Путин. Ее целями, как отмечал президент, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения ЛДНР. Президент утверждал, что США стараются затянуть конфликт на Украине.